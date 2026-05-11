OTTAWA, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

J.C. André Lehoux, avocat exerçant seul à Hearst, est nommé juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Haileybury. Le juge Lehoux remplace le juge J.A.S. Wilcox (North Bay), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 6 août 2025. En raison de transferts judiciaires internes par le juge en chef, le poste vacant est situé à Haileybury.

Citation

« Je souhaite au juge Lehoux beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population de l'Ontario en tant que membre de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge J.C. André Lehoux est natif de Hearst, en Ontario, bien qu'il ait vécu à Montréal durant une partie de son enfance. Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l'Université d'Ottawa en 1991, puis un baccalauréat en droit en 1994. Il a été admis au Barreau de l'Ontario en 1996.

Le juge Lehoux a occupé différents emplois, allant de journalier dans une usine de panneaux de particules à commis dans une entreprise de construction. Depuis 2007, il a pratiqué le droit à son compte dans le Nord de l'Ontario. Au fil des ans, il a notamment servi les communautés autochtones de la côte de la baie James. Sa pratique s'est avérée diversifiée, couvrant entre autres le droit criminel, le droit de la famille, le droit immobilier, les testaments et successions, ainsi que le litige civil.

Le juge Lehoux était très engagé dans sa communauté. Il s'est impliqué afin d'améliorer le sort des personnes moins favorisées. Il a siégé pendant plus de dix ans au conseil d'administration de la Maison Arc-en-ciel, dont il a été président. Il a aussi contribué à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst et été membre du conseil d'administration de la Clinique juridique Grand-Nord.

Le juge Lehoux aime profiter du plein air avec sa conjointe et leur chien.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias: Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]