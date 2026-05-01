OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

L'honorable Robert W. Wadden, juge de la Cour de justice de l'Ontario à Ottawa, est nommé juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Cornwall. Le juge Wadden remplace le juge J.M. Johnston (Brockville), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 30 septembre 2025. Le juge en chef a transféré la juge L. Bramwell (Cornwall) dans ce poste vacant. Le poste vacant est donc situé à Cornwall.

Karen E. Pritchard, procureure adjointe de la Couronne au ministère du Procureur général de l'Ontario à Sault Ste. Marie, est nommée juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Sault Ste. Marie. La juge Pritchard remplace le juge B. DeLorenzi (Sault Ste. Marie), qui a démissionné à compter du 31 mars 2025.

Citation

« Je souhaite aux juges Wadden et Pritchard beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population de l'Ontario en tant que membres de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographies

Le juge Robert W. Wadden est originaire de Terre-Neuve et a obtenu son baccalauréat ès arts à l'Université Memorial. Il a fréquenté l'Université de Toronto, où il a obtenu son baccalauréat en droit. Il a été admis au Barreau de l'Ontario en 1992.

Le juge Wadden était juge à la Cour de justice de l'Ontario, où il avait été nommé en avril 2014. Avant sa nomination à la magistrature, il a fait carrière pendant 20 ans à titre de procureur de la Couronne au sein du ministère du Procureur général de l'Ontario à Ottawa. Il a participé aux poursuites relatives à un large éventail d'infractions pénales et à la conduite de nombreux procès devant jury, notamment dans des affaires de meurtre, des procédures visant des personnes délinquantes dangereuses et des affaires liées à des actes de violence grave. Plus tôt dans sa carrière, il a exercé dans le domaine du contentieux en tant qu'avocat associé chez Fasken Martineau à Toronto, où il a travaillé à des affaires civiles, commerciales et d'insolvabilité de grande envergure.

Le juge Wadden a apporté une contribution considérable à la gouvernance professionnelle et à la formation en droit. À titre d'avocat, il a siégé comme conseiller élu du Barreau de l'Ontario et a enseigné à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa ainsi que dans le cadre de programmes de formation en plaidoirie. Au sein de la Cour de justice de l'Ontario, il a coprésidé la formation en droit pénal et a joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de programmes judiciaires, notamment en matière de droit relatif aux agressions sexuelles et de gestion des dossiers.

Le juge Wadden et son épouse sont mariés depuis plus de 30 ans. Ils ont élevé deux fils, et il a passé des années à faire du bénévolat au sein de leurs équipes sportives et de leurs écoles. Il demeure actif en pratiquant le ski, le cyclisme et la course sur route à des fins caritatives.

La juge Karen E. Pritchard est née et a grandi dans le Nord de l'Ontario. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts en histoire et un diplôme de Juris doctor à l'Université Western Ontario. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 2010.

La juge Pritchard a commencé sa carrière en tant que procureure adjointe de la Couronne à Kitchener et à Sarnia avant de retourner dans le nord, d'abord sur l'île Manitoulin, puis à Sault-Ste. Marie, où elle réside aujourd'hui. Elle occupait le poste de procureure adjointe de la Couronne pour le district d'Algoma depuis 2013. Depuis 2024, elle siégeait en tant que représentante de la région Nord au sein du groupe consultatif sur la violence sexuelle du ministère du Procureur général.

La juge Pritchard a apporté une contribution importante à la fonction publique, à la formation en droit et au mentorat. En tant qu'avocate, elle a occupé le poste de responsable de stage au sein du Barreau de l'Ontario et a donné de nombreuses formations destinées aux forces policières, aux services de poursuite, au personnel infirmier spécialisé dans les agressions sexuelles, aux services de probation et aux organismes d'aide aux victimes. Elle a collaboré avec des partenaires du système de justice et de la collectivité, notamment le Programme de justice de l'Association canadienne pour la santé mentale et la Société John Howard. Elle a également contribué à la mise en place du programme de justice réparatrice « Gweyek Ji Bimoseng » (Marcher sur le droit chemin).

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs sur les nominations à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs sur les nominations à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

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