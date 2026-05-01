OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Giuseppina D'Agostino, vice-présidente associée chargée de la recherche et professeure titulaire de droit à l'Université York - faculté de droit Osgoode Hall à Toronto, est nommée juge de la Cour fédérale. La juge D'Agostino remplace la juge M.E. Heneghan, qui a démissionné à compter du 9 février 2026.

Citation

« Je souhaite à la juge D'Agostino beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population du Canada en tant que membre de la Cour fédérale. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

La juge Giuseppina D'Agostino a obtenu son doctorat et sa maîtrise en droit (avec distinction) à l'Université Oxford, son baccalauréat en droit à la faculté de droit Osgoode Hall, ainsi qu'un baccalauréat ès arts avec très grande distinction à l'Université York. Elle détient le titre IAS.A de la faculté de gestion Rotman de l'Université de Toronto et elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 2001.

La carrière juridique de la juge D'Agostino s'est étendue aux secteurs privé et public, où elle a exercé en tant qu'avocate, professeure titulaire de droit, autrice, administratrice et experte de renommée mondiale à la faculté de droit Osgoode Hall. Elle y a enseigné l'ensemble du programme de droit, assuré la présidence de la recherche de niveau 1 de l'Université York en propriété intellectuelle, intelligence artificielle et technologies émergentes, et occupé le poste de vice-présidente associée chargée de la recherche de l'Université York. Elle a débuté sa carrière juridique au sein d'un grand cabinet à Toronto, avant d'occuper le poste de chargée de cours en droit à l'Université Oxford. Elle a été recrutée au sein du gouvernement du Canada par le programme de Recrutement de leaders en politiques (RLP) en tant qu'analyste principale des politiques et a témoigné devant le Parlement canadien. Ses nombreux articles et ouvrages ont été abondamment cités, notamment par la Cour suprême du Canada.

La juge D'Agostino a reçu nombre de distinctions, notamment la Médaille du couronnement du roi Charles III, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au Canada.

La juge D'Agostino aime voyager avec son mari et ses quatre enfants.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs sur les nominations à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs sur les nominations à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]