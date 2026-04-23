OTTAWA, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Grace Alcaide Janicas, avocate au ministère du Procureur général de l'Ontario - Bureau du coroner en chef de l'Ontario à Sudbury, est nommée juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Welland. La juge Janicas remplace la juge E.C. Sheard (Hamilton), qui a démissionné à compter du 30 juin 2025. Le juge en chef a transféré le juge S. Latimer (Welland) dans ce poste vacant. Le poste vacant est donc situé à Welland.

Citation

« Je souhaite à la juge Alcaide Janicas beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population de l'Ontario en tant que membre de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

La juge Grace Alcaide Janicas est née au Portugal et a immigré à Toronto avec sa famille lorsqu'elle était enfant. Elle a obtenu un baccalauréat en littérature anglaise à l'Université de Toronto (University College), ainsi qu'un baccalauréat et une maîtrise en droit à la Faculté de droit Osgoode Hall. Elle est également titulaire d'un certificat en droit des personnes aînées de la Faculté de droit Osgoode Hall. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 1994.

La juge Alcaide Janicas a débuté sa carrière juridique en cabinet privé à Sudbury, où elle représentait sa clientèle dans des affaires pénales, familiales, successorales et civiles. Elle a ensuite mené une longue carrière au sein du réseau des cliniques juridiques de l'Ontario à titre d'avocate salariée à la Clinique juridique communautaire de Sudbury, de directrice juridique à la clinique juridique communautaire d'Algoma et de conseillère régionale en droit des personnes aînées chez Advocacy North for Elders. Au cours de son mandat d'avocate au sein du réseau des cliniques juridiques de l'Ontario, elle a participé à d'importants litiges en appel et à des causes types et a plaidé devant les tribunaux de toutes les instances, y compris la Cour suprême du Canada. Au fil des ans, elle a également été procureure de la Couronne dans diverses villes de la région du Nord-Est. En 2023, elle a rejoint le Bureau du coroner en chef et Service de médecine légale de l'Ontario en tant que l'une des douze avocates chargées des enquêtes.

La juge Alcaide Janicas a encadré avec passion un grand nombre de jeunes du corps étudiant au fil des ans et a contribué à la formation juridique en tant que conférencière invitée, panéliste et coordinatrice lors de diverses conférences de formation, notamment au Colloquium, où elle a dirigé la séance sur le droit pénal ces trois dernières années. Elle a fait beaucoup de bénévolat auprès de nombreux organismes communautaires, notamment le Conseil de planification sociale de Sudbury, l'Orchestre symphonique de Sudbury, l'Association des cliniques juridiques communautaires de l'Ontario et Horizon Santé-Nord, où elle a présidé le comité de gouvernance et de nomination.

La juge Alcaide Janicas est fière d'être la mère de deux merveilleux fils qui illuminent sa vie.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]