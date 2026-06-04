OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, s'adressera aux médias après son discours lors de la troisième lecture de la Loi visant à protéger les victimes à la Chambre des communes aujourd'hui. S'il est adopté, le projet de loi sera envoyé au Sénat pour étude.

Date : Le jeudi 4 juin 2026

Heure : 13 h HE

Lieu : Édifice de l'Ouest, foyer, 2e étage

Chambre des communes

Ottawa (Ontario)

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Joannie Fogue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]