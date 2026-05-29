OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Karen C. Perron, juge associée à la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour le ministère du Procureur général de l'Ontario à Ottawa, est nommée juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Ottawa. La juge Perron remplace la juge L. Lacelle (Kingston), qui a démissionné à compter du 31 décembre 2025. Le juge en chef a transféré la juge R. Ryan Bell (Ottawa) dans ce poste vacant. Le poste vacant est donc situé à Ottawa.

Citation

« Je souhaite à la juge Perron beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population de l'Ontario en tant que membre de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

La juge Karen C. Perron est originaire de Timmins, en Ontario. Elle a obtenu son baccalauréat ès arts et son baccalauréat en droit à l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 2004.

La juge Perron est parfaitement bilingue. Elle a été nommée juge associée à la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Ottawa en 2024. Elle a débuté sa carrière en tant qu'avocate au cabinet Merovitz Potechin à Ottawa. En 2011, elle s'est jointe au cabinet Borden Ladner Gervais en tant qu'avocate, avant de devenir associée en 2014. Elle a exercé une pratique variée en contentieux, axée sur le contentieux commercial, notamment le droit de l'insolvabilité, les litiges contractuels, les litiges entre actionnaires et le droit de la construction.

La juge Perron a apporté une contribution professionnelle considérable à la communauté juridique. Elle a été présidente de l'Association du Barreau de l'Ontario de 2021 à 2023. Avant cette présidence, elle a assumé de nombreuses fonctions bénévoles au sein de l'Association du Barreau de l'Ontario, notamment celles de présidente de la division des jeunes juristes - Est, de présidente du comité de la Journée du droit, de présidente des sections et de directrice régionale de l'Est. Elle encadrait avec dévouement nombre de stagiaires et de juristes. Elle donnait régulièrement des conférences dans le cadre de programmes de formation juridique. Elle s'est engagée bénévolement dans de nombreuses initiatives communautaires et a siégé au conseil d'administration du Centre d'information communautaire d'Ottawa. Elle a remporté le Prix Linda Adlam Manning de l'Association du Barreau de l'Ontario pour bénévolat en 2016, et elle a été reconnue à maintes reprises dans le classement Best Lawyers in Canada en contentieux commercial et des sociétés, ainsi que par Benchmark Litigation en tant qu'« étoile du litige » (Litigation Star).

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy BellefeuilleDirecteur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]