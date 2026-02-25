OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Gary G. Demeulenaere, c.r., associé chez Stewart McKelvey à Charlottetown, est nommé juge de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown. Le juge Demeulenaere remplace la juge N.L. Key (Charlottetown), qui a démissionné à compter du 31 août 2025.

Citation

« Je souhaite au juge Demeulenaere beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population de l'Île-du-Prince-Édouard en tant que membre de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard.

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

Le juge Gary G. Demeulenaere, c.r., est né et a grandi dans une ferme familiale à Grandview, à l'Île-du-Prince-Édouard. Il est Canadien de première génération, né de parents belges, et fait partie d'une famille comptant onze enfants. Il a commencé à poursuivre un baccalauréat en administration des affaires à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard en 1998 avant de fréquenter la faculté de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick, où il a obtenu un baccalauréat en droit en 2004. Il a été admis au Barreau de l'Île-du-Prince-Édouard en 2005.

Le juge Demeulenaere a fait son stage et a exercé au cabinet Cox Hanson O'Reilly Matheson. En 2007, il s'est joint au cabinet Stewart McKelvey à Charlottetown, dont il est devenu associé en 2013. En 2017, il a quitté le secteur privé pour devenir directeur des Services juridiques et politiques au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique de la province. En 2019, il a réintégré le cabinet Stewart McKelvey et y est redevenu associé. Il a principalement exercé dans le domaine des litiges, notamment dans les affaires civiles, pénales et réglementaires. Il a comparu devant toutes les instances judiciaires de la province, ainsi que devant divers tribunaux. Il a été nommé conseiller du roi en 2020.

Le juge Demeulenaere s'est engagé auprès d'organismes communautaires, notamment Big Brothers Big Sister, l'Association des services aux immigrants et réfugiés de l'Î.‑P.‑É et Inclusions East. Il a siégé à divers comités du Barreau de l'Île-du-Prince-Édouard, notamment le comité de discipline et le comité des règles. Il a également été entraîneur de soccer bénévole pendant de nombreuses années au sein de sa communauté.

Le juge Demeulenaere réside à Stratford avec sa femme et leurs quatre enfants.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

Les comités consultatifs sur les nominations à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs sur les nominations à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

