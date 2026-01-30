FREDERICTON, NB, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le Programme d'information pour les locataires permettra aux personnes résidant au Nouveau-Brunswick d'obtenir des conseils et de l'information juridiques gratuits afin de mieux relever les défis en matière de logement. Ce projet, appuyé par un financement fédéral de près de 700 000 dollars sur quatre ans, sera mis en œuvre par le Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) en partenariat avec la clinique juridique de l'Université du Nouveau-Brunswick et la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick. Grâce à ce programme, les locataires de tout le Nouveau-Brunswick, y compris les personnes habitant dans une région rurale, auront accès à des conseils et à des ressources juridiques gratuits.

L'annonce est faite aujourd'hui par David Myles, député de Fredericton-Oromocto, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Grâce à ce financement, le SPEIJ-NB élargira l'accès au soutien juridique accordé aux locataires de toute la province. Dans le cadre de ce programme, des ressources bilingues seront publiées sur le site Web du SPEIJ-NB, LegalInfoNB.ca, les locataires pourront consulter des juristes par téléphone par l'intermédiaire de la ligne d'information juridique pour toute question liée à la location, ainsi que participer à des ateliers gratuits sur les droits des locataires. L'organisation de cliniques juridiques éphémères dans des communautés rurales, qui permettront aux locataires de rencontrer des juristes et de recevoir des conseils juridiques sommaires gratuits dans les régions où l'accès aux ressources est plus limité, est également prévue au cours du programme. Ces services sont à la disposition de l'ensemble des locataires du Nouveau-Brunswick, quel que soit leur revenu.

Les locataires du Nouveau-Brunswick font souvent face à des problèmes complexes liés au logement sans pouvoir bénéficier d'un soutien juridique abordable. En rendant les conseils et l'information juridiques accessibles à plus grande échelle, ce programme aidera les locataires à résoudre leurs problèmes rapidement, réduira les différends et favorisera la stabilité en matière de logement dans toute la province.

« Nous finançons des conseils juridiques gratuits pour l'ensemble des locataires du Nouveau-Brunswick afin de les aider à mieux défendre leurs droits. En soutenant ce nouveau programme, notre gouvernement fédéral veille à rendre l'aide accessible partout dans la province. Ainsi, des milliers de personnes qui résident au Nouveau-Brunswick auront maintenant un endroit où obtenir de l'aide si elles éprouvent des problèmes avec leur propriétaire ou leur bail. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r.,

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les locataires du Nouveau-Brunswick méritent d'avoir de l'information claire pour composer avec les problèmes complexes de logement que nous connaissons aujourd'hui. Ce financement fédéral renforce l'accès à la justice pour les locataires de toute la province grâce à la prestation de conseils juridiques gratuits et à la communication d'information fiable en cas de problème de logement. Cet investissement pratique permettra aux locataires d'obtenir le soutien nécessaire pour comprendre leurs droits et régler les problèmes. »

David Myles, député de Fredericton-Oromocto

« Nous recevons quotidiennement des questions juridiques de la part de la population du Nouveau-Brunswick. Nous savons qu'il y a une demande pour davantage d'informations et de services juridiques pour les locataires, et nous avons le plaisir de réunir des spécialistes du droit et des partenaires communautaires pour y parvenir. Ce financement octroyé par le ministère de la Justice Canada apportera un réel changement pour les locataires de notre province. »

Michelle Thompson, directrice générale, Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Au cours des quatre prochaines années, le projet devrait soutenir des milliers de locataires au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du Canada investit 688 363 dollars sur quatre ans (du 1 er avril 2025 au 31 mars 2029) pour soutenir le Programme d'information pour les locataires au Nouveau-Brunswick.

avril 2025 au 31 mars 2029) pour soutenir le Programme d'information pour les locataires au Nouveau-Brunswick. Les services gratuits offerts aux locataires au Nouveau-Brunswick comprennent la prestation de conseils juridiques sommaires par téléphone, la publication de documents d'information juridique mis à jour à l'intention du public et l'organisation d'ateliers et de cliniques éphémères partout dans la province.

Ce financement est octroyé dans le cadre du Fonds de protection des locataires, lequel a été annoncé dans le budget de 2024. Ce fonds, d'une valeur de 15 millions de dollars sur cinq ans, sert à financer des services d'information et de conseil juridiques aux locataires de tout le Canada.

Le Fonds de protection des locataires est financé dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation du ministère de la Justice Canada (PJPI).

