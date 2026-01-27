OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Jason L. Wilkins, c.r., associé chez Dunphy Best Blocksom LLP à Calgary, est nommé juge de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta à Calgary. Le juge Wilkins remplace le juge G. Poelman (Calgary), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 6 août 2025.

Peter D. Banks, associé chez Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L. à Calgary, est nommé juge de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta à Calgary. Le juge Banks remplace le juge R. A. Neufeld (Calgary), qui a démissionné à compter du 13 octobre 2025.

Citation

« Je souhaite aux juges Wilkins et Banks beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population de l'Alberta en tant que membres de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographies

Le juge Jason L. Wilkins, c.r., est né à Mayerthorpe, en Alberta, et a grandi sur la ferme familiale dans le centre de l'Alberta, où il travaillait. Il a obtenu son baccalauréat ès arts de l'Université de l'Alberta en 1995. Pour payer ses études, il a travaillé dans le domaine de la construction, a pris part au programme Helitack de l'Alberta et, plus tard, a occupé un emploi dans une scierie. Il est retourné à l'Université de l'Alberta pour y faire des études en droit et a obtenu son diplôme en 2001. Il a été admis au Barreau de l'Alberta en 2002.

Le juge Wilkins a fait son stage en droit chez Dunphy Best Blocksom LLP, un cabinet offrant des services complets, où il a touché à de nombreux domaines de droit. Il est devenu associé en 2010 et associé directeur en 2014. Il a développé une grande expertise en droit de l'emploi et en droit de la famille. Plus tard, il a été avocat dans le cadre d'une commission d'enquête provinciale majeure. Ces dernières années chez Dunphy Best Blocksom LLP, il s'est concentré sur son rôle de médiateur et d'arbitre, dans lequel il aidait les parties à atteindre un règlement avantageux et raisonné. Il a été nommé conseiller du roi en 2024.

Le juge Wilkins a souvent donné des conférences lors de séminaires organisés par la Legal Education Society of Alberta et par l'Association du Barreau canadien. Il a été longtemps bénévole auprès de l'organisme Calgary Legal Guidance et a apporté une contribution importante à sa communauté en tant qu'entraîneur de soccer et de hockey pour ses quatre enfants.

Le juge Wilkins, son épouse et ses enfants passent du temps de qualité avec leurs proches en faisant des travaux à la ferme.

Le juge Peter D. Banks a obtenu son baccalauréat en droit (avec distinction) de l'Université de l'Alberta en 2002 et a reçu la médaille d'or Horace Harvey en droit. Il a ensuite étudié à l'Université d'Oxford, où il a obtenu un Bachelor of Civil Law (avec distinction). Après avoir terminé ses études à Oxford, il a été auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada auprès du juge Major en 2004-2005. Il a été admis au Barreau de l'Alberta en 2003.

Le juge Banks a fait son stage en droit chez Fraser Milner Casgrain, à Edmonton. Il est devenu associé de ce cabinet en 2011. Il a ensuite déménagé à Calgary, où, plus récemment, il exerçait le droit en tant qu'associé chez Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L. (BLG). Sa pratique portait notamment sur le litige commercial et le litige en droit de la construction, l'arbitrage, le droit constitutionnel et la plaidoirie en appel. Il a comparu devant toutes les instances judiciaires de l'Alberta et devant la Cour suprême du Canada. Il a figuré dans les répertoires de Lexpert, de Benchmark Litigation et de Best Lawyers.

Le juge Banks a fait beaucoup de bénévolat. Il a été président de la section du litige civil (Sud de l'Alberta) de l'Association du Barreau canadien (ABC) et du groupe de pratique sur le droit de la construction de la Société des plaideurs. De plus, il a coprésidé le comité des Inns of Court de l'ABC et a été pendant longtemps bénévole pour le programme BLG, la lecture et les enfants. Il était membre outre-mer honoraire de la Commercial Bar Association of England and Wales (COMBAR) et a été intronisé comme fellow du Chartered Institute of Arbitrators en 2025. Il a assuré la coprésidence du groupe de pratique en appel de BLG pour Calgary et a encadré plusieurs stagiaires en droit.

Le juge Banks et son épouse, avec qui il est marié depuis 26 ans, sont les heureux parents de deux enfants.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

