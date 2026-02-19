OTTAWA, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à ce que les milieux de travail partout au pays soient sécuritaires, respectueux et exempts de harcèlement sexuel. Grâce à des investissements ciblés, le gouvernement soutient des initiatives qui aident les entreprises à comprendre leurs obligations légales et à intégrer des mesures de soutien structurées, telles que des programmes de formation et des politiques visant à lutter de manière proactive contre le harcèlement sexuel en milieu de travail.

Aujourd'hui, Yasir Naqvi, Député d'Ottawa-Centre annoncé un financement fédéral de 746 763 dollars sur trois exercices financiers (2024-2025 à 2026-2027) afin de soutenir BioTalent Canada dans la mise en œuvre d'une initiative propre à l'industrie de la bioéconomie canadienne visant à lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence des opportunités du Canada atlantique,

Le projet Instaurer la sécurité dans la bioéconomie permettra d'élaborer et de dispenser des formations en ligne gratuites, dans les deux langues officielles, à l'intention des petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas nécessairement d'une équipe spécialisée en ressources humaines. Les formations seront conçues pour aborder les réalités particulières de la bioéconomie et fourniront aux entreprises des outils et des ressources pratiques pour les aider à lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail, à renforcer la conformité à la loi et à favoriser une culture de respect et de responsabilité.

En favorisant des solutions propres à l'industrie, cet investissement permettra de protéger la main-d'œuvre, de réduire les risques juridiques pour les entreprises et de créer des milieux de travail plus sûrs et plus inclusifs partout au Canada.

« Toute personne a le droit de se sentir en sécurité dans son milieu de travail. Je suis fier d'appuyer le projet novateur de BioTalent Canada, qui permet aux entreprises de lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail et d'assurer la conformité à la loi. Cette approche propre à l'industrie permet de créer des espaces de travail où chaque personne peut se sentir respectée et en sécurité. »

-- L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Un milieu de travail sécuritaire et respectueux est essentiel à une économie canadienne solide. C'est pourquoi notre gouvernement soutient BioTalent Canada dans ses efforts visant à mettre à la disposition des entreprises les outils nécessaires pour prévenir et contrer le harcèlement sexuel en milieu de travail. En favorisant des environnements où chaque personne se sent valorisée et protégée, nous aidons les entreprises à attirer des talents, à améliorer leur productivité et à stimuler la croissance économique du Canada. »

-- Yasir Naqvi

Député d'Ottawa-Centre



« La gestion des problèmes complexes liés au milieu de travail peut s'avérer difficile, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent souvent pas d'une équipe spécialisée en ressources humaines. Cette formation fournit aux entreprises les connaissances et les outils nécessaires pour agir rapidement avant que les problèmes ne s'aggravent et dote les gestionnaires de stratégies pratiques pour favoriser une culture de respect et de responsabilité. Les organisations peuvent ainsi instaurer la confiance, améliorer le moral de leurs équipes et assurer la résilience de leurs activités. »



-- Rob Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada

Le projet Instaurer la sécurité dans la bioéconomie est financé dans le cadre de l'initiative Soutien juridique et sensibilisation pour combattre le harcèlement sexuel en milieu de travail - Vulgarisation et information juridiques du Programme juridique de partenariats et d'innovation du ministère de la Justice.

Le harcèlement sexuel en milieu de travail peut avoir de graves répercussions sur le bien-être, la rétention et la productivité du personnel.

Conformément aux lois fédérales et provinciales, les entreprises ont l'obligation légale de prévenir et de contrer le harcèlement sexuel en milieu de travail.

Le projet de BioTalent Canada est axé sur des outils pratiques et ciblés adaptés aux réalités de l'industrie bioéconomique canadienne.

