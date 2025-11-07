OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Louis-François Asselin, associé chez Asselin Desorcy Avocats à Joliette, est nommé juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Joliette. Le juge Asselin occupe le poste restant autorisé en vertu du projet de loi C-74 (2018) à Joliette.

Benoit Lussier, avocat-conseil à la Ville de Québec, est nommé juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Québec. Le juge Lussier remplace le juge M. Paradis (Québec), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 14 avril 2025.

Véronique Boucher, avocate-conseil et coordonnatrice au ministère de la Justice du Québec à Québec, est nommée juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Québec. La juge Boucher remplace le juge A. Michaud (Québec), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 20 mai 2025.

« Je souhaite aux juges Asselin, Lussier et Boucher beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population du Québec en tant que membres de la Cour supérieure du Québec. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Le juge Louis-François Asselin a obtenu son baccalauréat en droit de l'Université Laval en 1989. Il a été admis au Barreau du Québec en 1990.

Le juge Asselin a exercé sa profession au sein du cabinet familial à Joliette depuis 35 ans. Au moment de sa nomination, il était associé au cabinet Asselin Desorcy Avocats fondée en 2018 avec sa conjointe Me Anne Desorcy. Durant sa carrière, il s'est consacré majoritairement dans des dossiers en matière familiale. De 2011 à 2017, il s'est impliqué activement au sein de son ordre professionnel occupant les postes de Bâtonnier du Barreau Laurentides-Lanaudière et de vice-président du Barreau du Québec. Il a reçu le titre d'Avocat Émérite en 2018 et la médaille du Barreau Laurentides-Lanaudière en 2025.

Impliqué dans sa communauté, le juge Asselin fut l'un des membres fondateurs de la Fondation Claude-Édouard Hétu et fut membre de plusieurs conseils d'administration dans les domaines du sport organisé et scolaire dans la région de Lanaudière.

Le juge Asselin est un fervent amateur de cyclisme et de ski alpin, sport dans lequel il détient une formation d'entraîneur et d'officiel.

Le juge Benoit Lussier est titulaire depuis 1998 d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau du Québec en 1999.

Le juge Lussier a débuté sa pratique au sein de l'étude Joli-Coeur Lacasse Lemieux Simard St-Pierre, à Québec, principalement en litige dans les domaines de la responsabilité civile, du droit administratif et disciplinaire et du droit familial. Il a, par la suite, quitté la pratique privée pour exercer en contentieux. Il a contribué à la création du Bureau des affaires juridiques de la ville de Shawinigan. Au moment de sa nomination, il exerçait au Service des affaires juridiques de la ville de Québec comme avocat-plaideur dans des dossiers d'envergure en litige civil, plus particulièrement en responsabilité civile en défense, en droit des assurances et dans le cadre d'actions collectives. Il a plaidé devant tous les instances des tribunaux du Québec.

Le juge Lussier a été impliqué dans le recrutement de futurs avocats et a agi comme maître de stage auprès de plusieurs stagiaires. Il a siégé à de nombreux conseils d'administration. Il a notamment été président de l'Association du Barreau canadien - division Québec.

Le juge Lussier est marié et est père de trois enfants.

La juge Véronique Boucher est détentrice d'un diplôme d'études collégiales en Techniques juridiques du Cégep Garneau et d'un Baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau du Québec en 2003.

La juge Boucher est originaire de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, où elle a vécu toute son enfance. Elle a œuvré quelques mois à la Régie des rentes du Québec avant de revenir à la Cour supérieure, où elle avait effectué son stage de formation professionnelle, pour assumer la coordination des activités du Service de recherche d'abord par intérim, puis officiellement depuis 2007. Dans le cadre de ses fonctions, elle a fourni des avis juridiques aux juges et effectué, notamment, des recherches législatives, jurisprudentielles et doctrinales dans tous les domaines de droit de la compétence de la Cour supérieure. Elle a siégé au Comité de la bibliothèque et a participé à la formation continue des juges ainsi qu'au développement professionnel des jeunes juristes à la Cour supérieure. Elle a par ailleurs enseigné le droit administratif à l'École du Barreau du Québec pendant quelques années et été chroniqueuse juridique pour LCN Nouvelles et l'émission Salut Bonjour Week-end.

La juge Boucher s'est aussi impliquée dans divers comités du Barreau de Québec, notamment comme présidente du Comité de liaison avec le Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ) et membre des comités sur la formation, l'intégration des technologies et les services à la population, dans le Comité sur les techniciens juridiques du Barreau du Québec, en plus de siéger à des conseils d'établissement d'institutions scolaires de la région de Québec.

