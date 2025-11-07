OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Donna K. Kellway, Procureure adjointe de la Couronne au Ministère du Procureur général de l'Ontario et présidente de l'Ontario Crown Attorneys' Association à Toronto, est nommée juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Barrie. La juge Kellway remplace le juge R. C. Boswell (Barrie), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 18 août 2025.

Jennifer L. Swan, associée au cabinet Swan & Saenz LLP à Hamilton, est nommée juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, Cour de la famille, à Hamilton. La juge Swan remplace la juge D. L. Chappel (Hamilton), qui a démissionné à compter du 20 juin 2025.

Citation

« Je souhaite aux juges Kellway et Swan beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elles serviront bien la population de l'Ontario en tant que membres de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographies

La juge Donna K. Kellway a obtenu son baccalauréat en droit à l'Université de Toronto. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 1995.

La juge Kellway a entamé sa carrière juridique au cabinet d'avocats de la défense Pinkofsky, Lockyer, Kwinter et est devenue la première et unique associée avec participation du cabinet. En 2008, elle a débuté pour le ministère du Procureur général en tant que procureure adjointe de la Couronne. Dans ces deux postes, elle a été chargée de diverses affaires graves et complexes, notamment des homicides, devant la Cour de justice et la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Elle est devenue présidente de l'Ontario Crown Attorneys' Association (OCAA) en 2024, après avoir achevé un mandat à titre de vice-présidente, Négociation collective.

La juge Kellway a contribué à la formation juridique. Elle a été responsable de la formation de Scarborough pour l'OCAA et directrice du Cours d'été pour les procureurs de la Couronne. Elle a donné des conférences à des avocats et avocates et à des membres de corps policiers partout dans la province. Elle a collaboré avec les services de poursuite de partout au Canada à titre de membre de l'Association canadienne des juristes de l'État et a fait des présentations à l'étranger à titre de membre de l'Association internationale des procureurs. Elle a accompagné des membres du corps étudiant par l'intermédiaire du Réseau ontarien d'éducation juridique. Elle a siégé au comité exécutif des conseils d'administration du Community Centre 55, du Nellie's Shelter for Women et du Toronto Irish Film Festival. Elle a aussi été membre de longue date de 100 Women Who Care (chapitre de l'Est de Toronto) et du Patient Experience Panel pour l'hôpital Michael Garron.

La juge Jennifer L. Swan est née à Oakville. Elle est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Queen's et d'un diplôme de Juris Doctor de l'Université Bond, en Australie. Elle a été admise au barreau de la Nouvelle-Galles-du-Sud en 2009 et a pratiqué le droit en Australie avant de revenir au Canada. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 2011.

La juge Swan a débuté sa carrière juridique en droit de la famille à Gravenhurst, puis a déménagé à Hamilton en 2013, où elle a ouvert son propre cabinet, Swan & Saenz LLP, avec son conjoint.

En tant qu'avocate inscrite sur les listes d'Aide juridique Ontario, la juge Swan a travaillé sur des dossiers de violence conjugale et de protection de l'enfance ainsi que sur des dossiers de parentalité. Elle a aussi été inscrite sur la liste des avocats et avocates de service et sur celle des avocats et avocates du Bureau de l'avocat des enfants, et a été agente de règlement des différends à la Cour supérieure de justice. Elle a été membre du sous-comité du droit de la famille à la Hamilton Law Association et membre du Comité mixte de liaison et de ressources communautaires à Hamilton en tant que représentante de l'avocat des enfants. Elle a été membre du conseil d'administration de l'Interval House de Hamilton.

La juge Swan, son conjoint, Jorge, et ses trois enfants aiment le sport, notamment le soccer, le patin, le hockey, la course à pied et la nage ainsi que le plein air.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

