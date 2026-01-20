VANCOUVER, BC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les personnes qui travaillent en Colombie-Britannique continueront de bénéficier de formation et de conseils juridiques gratuits pour les aider à lutter contre le harcèlement sexuel au travail, grâce à un financement fédéral de 1,5 million de dollars. Le projet SHARP Workplaces (Sexual Harrassment Advice, Response and Prevention for Workplaces [conseils, intervention et prévention en matière de harcèlement sexuel au travail]) est mis en œuvre par la Community Legal Assistance Society. Il fournira des ressources et des conseils juridiques gratuits aux personnes qui travaillent aux quatre coins de la province, y compris celles qui vivent dans des régions rurales et éloignées.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

La Community Legal Assistance Society utilisera ces fonds pour offrir jusqu'à cinq heures de conseils juridiques gratuits en personne, par téléphone ou par vidéoconférence à la population qui réside en Colombie-Britannique et qui est victime de harcèlement sexuel au travail. Elle proposera également une orientation vers d'autres services tels que le soutien psychologique, l'aide au logement et l'aide à l'emploi.

En plus des services juridiques directs, la Community Legal Assistance Society mènera des activités de sensibilisation, élaborera des ressources juridiques et des ressources d'éducation du public en matière juridique, et formera des juristes et du personnel afin qu'ils puissent offrir des services adaptés aux traumatismes et à la culture. Ces efforts visent à sensibiliser davantage les personnes concernées à leurs droits et responsabilités juridiques au travail, en particulier la population vulnérable qui occupe un emploi traditionnellement dominé par les hommes.

Compte tenu de la récente augmentation de la violence au travail en Colombie-Britannique, notamment des plaintes pour intimidation, harcèlement et harcèlement sexuel, il est de plus en plus nécessaire d'offrir un soutien au personnel sous forme de ressources et de conseils juridiques gratuits. Ce projet aidera ce personnel à connaître ses droits et ses responsabilités et à obtenir les services dont il a besoin.

« Ce financement aidera la population de la Colombie-Britannique qui a été victime de harcèlement sexuel au travail à comprendre ses droits et à accéder aux ressources nécessaires. En soutenant la Community Legal Assistance Society dans la mise en œuvre de cette initiative, le gouvernement fédéral aide les personnes vulnérables à obtenir le soutien culturellement adapté dont elles ont besoin pour faire face à des situations difficiles et protéger leur bien-être au travail. »

L'honorable Sean Fraser, C.P.,

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le gouvernement fédéral accorde ce financement pour que les femmes qui travaillent dans le secteur des métiers et qui subissent du harcèlement au travail aient un endroit où obtenir de l'aide. Celles-ci peuvent recevoir une aide juridique gratuite et confidentielle ainsi qu'un soutien réel, sans avoir à choisir entre leur sécurité et leur emploi. »

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Nous accueillons favorablement la décision du gouvernement fédéral de maintenir le financement du programme SHARP Workplaces par l'intermédiaire du ministère de la Justice. Le harcèlement sexuel en milieu de travail demeure un problème grave et inacceptablement courant pour les personnes qui travaillent en Colombie-Britannique, et il a été démontré que l'accès à des conseils juridiques gratuits apporte un changement significatif dans la vie des gens. Le renouvellement du financement nous permettra d'élargir le programme afin d'offrir de la formation aux personnes qui occupent un emploi, en particulier dans les secteurs durement touchés, comme les métiers, pour qu'elles connaissent leurs droits et puissent mieux lutter contre le harcèlement sexuel lorsque des cas se produisent. »

Jacqui Mendes, directrice générale, Community Legal Assistance Society

Faits en bref

