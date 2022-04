Le ministre Daniel Vandal annonce en quoi le budget de 2022 rendra la vie plus abordable pour les familles

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a rencontré des travailleurs dans les garderies et des enfants au centre éducatif Le P'tit Paradis dans le but d'expliquer comment le budget de 2022 s'appuie sur les investissements historiques dans les services de garderie à l'échelle nationale afin de rendre la vie plus abordable pour les familles.

Les garderies ne sont pas seulement une politique sociale, elles sont également une politique économique. Des services de garderie abordables et de grande qualité feront croître notre économie, permettront à un plus grand nombre de femmes d'entrer sur le marché du travail et contribueront à donner à tous les enfants canadiens un excellent départ dans la vie.

Le budget de 2022 prévoit 625 millions de dollars pour un Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Ce financement permettra aux provinces et aux territoires de faire des investissements supplémentaires dans les services de garderie, y compris la construction de nouvelles installations.

Dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral a fait un investissement historique de 30 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. En moins d'un an, il a conclu des accords avec les 13 provinces et territoires. D'ici la fin de 2022, les frais de garderie seront réduits de 50 p. 100 en moyenne, et d'ici 2025-2026, les frais de garderie seront en moyenne de 10 $ par jour pour tous les services de garderie réglementés partout au pays.

Le gouvernement du Canada accorde au Manitoba un financement fédéral de plus de 1,2 milliard de dollars sur cinq ans. Cette somme permettra de fixer un tarif moyen de 10 $ par jour pour les services de garderie réglementés dans la province d'ici mars 2023 et de réduire de 50 p. 100 les frais d'ici la fin de l'année, réduisant ainsi considérablement le coût des services de garderie pour les familles du Manitoba.

De plus, le gouvernement du Canada accorde un financement de près de 98 millions de dollars sur quatre ans pour améliorer les services de garderie réglementés du Manitoba et pour offrir son soutien au recrutement et le maintien en poste des travailleurs dans les garderies. Dans le cadre de cet investissement, une somme de 19,2 millions de dollars a été accordée au Manitoba en vue de soutenir les travailleurs du secteur de la petite enfance.

« Le budget de 2022 est un plan responsable et ambitieux pour faire croître notre économie, créer de bons emplois et façonner un avenir abordable où personne n'est exclu. Pour les Manitobains, cela signifie davantage de services de garde abordables, y compris ici même à Saint-Boniface-Saint-Vital pour les résidents francophones et pour tous les parents. Cela signifie également plus de logements et d'emplois bien rémunérés, une meilleure qualité de l'air et de l'eau pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

Le Manitoba s'attend à créer, d'ici la fin du mois de mars 2026, 23 000 nouvelles places à temps plein dans des services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants de six ans et moins.

s'attend à créer, d'ici la fin du mois de mars 2026, 23 000 nouvelles places à temps plein dans des services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants de six ans et moins. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garderie avec les provinces et les territoires. Grâce à d'autres investissements, notamment dans l'apprentissage et le secteur de la petite enfance autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars seront alloués sur cinq ans pour le soutien de l'apprentissage et du secteur de la petite enfance.

a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garderie avec les provinces et les territoires. Grâce à d'autres investissements, notamment dans l'apprentissage et le secteur de la petite enfance autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars seront alloués sur cinq ans pour le soutien de l'apprentissage et du secteur de la petite enfance. Grâce à des investissements précédents dans l'apprentissage et le secteur de la petite enfance, le gouvernement du Canada a contribué à la création de plus de 40 000 places en garderie plus abordables dans tout le pays avant la pandémie, dont plus de 700 au Manitoba .

Les mesures prévues dans le budget de 2022 pour rendre la vie plus abordable sont les suivantes :



aider les Canadiens à acquérir leur première propriété, notamment en instaurant le Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première propriété;



lancer un nouveau Fonds pour accélérer les logements destiné à créer 100 000 nouveaux logements au cours des cinq prochaines années;



instaurer une Charte des droits des acheteurs d'une propriété et présenter une stratégie nationale visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;



interdire aux acheteurs étrangers de posséder des biens résidentiels non récréatifs pendant deux ans;



instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qui fournira une aide pouvant s'élever à 7 500 $ pour la construction d'un appartement ou d'une résidence secondaire;



allouer la somme de 5,3 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir des soins dentaires aux Canadiens et aux Canadiennes dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $. Le régime couvrira d'abord les personnes de moins de 12 ans en 2022 et sera ensuite élargi aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme sera limité aux familles ayant un revenu annuel inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aura pas à payer de quote-part;

sera ensuite élargi aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme sera limité aux familles ayant un revenu annuel inférieur à 90 toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aura pas à payer de quote-part;

augmenter les paiements de l'Incitatif à agir pour le climat, mettant davantage d'argent dans les poches de huit personnes sur dix dans les provinces où le système fédéral est en vigueur, ce qui signifie qu'une famille de quatre personnes au Manitoba recevra 1 101 $ en 2022-2023.

