IQALUIT, NU, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le Nord, avec ses caractéristiques uniques, attire à la fois les Canadiens et les voyageurs internationaux en quête d'expériences uniques et inoubliables. Le tourisme joue un rôle clé dans les économies du Nord en créant des emplois, en soutenant les communautés locales, en profitant aux entreprises et aux attractions de la région, ainsi qu'en contribuant à la croissance économique des trois territoires.

En cette journée mondiale du tourisme, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 800,000$ pour renforcer les secteurs du tourisme dans le Nord. Ce financement, octroyé par CanNor, aidera sept entreprises et organisations à moderniser leurs infrastructures et leurs équipements, à proposer des expériences d'écotourisme et de culture autochtone, à offrir davantage de possibilités d'hébergement, à améliorer leur marketing et à étendre leurs activités afin de fournir des services tout au long de l'année.

Grâce à ces investissements, le gouvernement du Canada aide les entreprises et les organisations du Nord à s'adapter, à se développer et à prospérer, créant ainsi des avantages permanents pour les territoires et positionnant le Nord comme une destination de choix.

« Les trois territoires offrent des expériences touristiques exceptionnelles et distinctives, notamment l'observation des aurores et de la faune, des expériences culturelles authentiques, des activités d'aventure et des paysages pittoresques. Notre gouvernement investit dans des projets touristiques partout dans le Nord, qui permettront aux entreprises et aux organisations de croître de manière durable tout en bénéficiant à leurs communautés. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon offrent des occasions vraiment uniques. Le Nord canadien, grâce à ses vastes étendues sauvages, à sa faune fascinante et à la richesse de la culture et des traditions de sa population, a tout pour plaire aux adeptes de grands espaces du monde entier. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Programme pour la croissance du tourisme, soutient les entreprises et les organisations locales pour exploiter un nouveau potentiel et contribuer à la prospérité des collectivités autochtones et nordiques. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Avec ses cultures dynamiques et ses attractions naturelles étonnantes, le Yukon offre des expériences touristiques exceptionnelles qui stimulent la croissance économique au sein des communautés de l'ensemble du territoire. Notre gouvernement soutient des projets comme ceux-ci qui améliorent et diversifient le secteur touristique du Yukon, invitant les résidents et les visiteurs à apprendre, à explorer et à profiter des nombreuses attractions et lieux de la région tout au long de l'année. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Les Territoires du Nord-Ouest sont une terre d'une beauté à couper le souffle et d'un riche patrimoine culturel. Cette région a une richesse d'expériences incroyables à partager avec les visiteurs de notre beau coin de pays. Grâce au développement des entreprises locales et à l'amélioration des infrastructures, le secteur touristique de notre territoire se développe et contribue à une économie plus robuste et plus résiliente. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes heureux de nous associer à CanNor, à l'association Kakivak et à d'autres commanditaires pour fournir à Arctic Bay Adventures les équipements dont elle a besoin, tout en dispensant une formation de guide aux habitants d'Arctic Bay. Cela permet à Arctic Bay d'offrir des expériences touristiques de classe mondiale qui profitent directement aux organisations et aux résidents, tout en stimulant l'économie locale. »

- L'Honorable David Akeeagok, ministre du Développement économique et des Transports, gouvernement du Nunavut

« Le tourisme est un élément essentiel de l'économie des Territoires du Nord-Ouest : il crée des emplois, renforce l'économie locale, contribue aux infrastructures locales et joue un rôle clé dans la sensibilisation culturelle et la réconciliation. Je me réjouis de voir ces projets obtenir du financement alors que le territoire s'efforce de bâtir une base solide pour chaque initiative. Plus de 400 000 $ serviront à soutenir l'expansion des infrastructures physiques et numériques qui ouvriront de nouvelles possibilités touristiques dans les communautés des Territoires du Nord-Ouest.

- L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Le tourisme a connu une forte reprise au Yukon. Soutenir et renforcer la capacité touristique des communautés du Nord contribue à offrir des expériences touristiques exceptionnelles, à soutenir les économies locales et à partager le caractère unique des territoires avec le monde. Ce financement contribuera à développer des infrastructures de qualité et des services extraordinaires pour attirer les visiteurs et les inviter à découvrir et à apprécier tout ce que le Yukon a à offrir. Le gouvernement du Yukon est déterminé à continuer de soutenir les initiatives et les activités liées au tourisme qui bâtissent un avenir plus inclusif, durable et résilient pour les Yukonnais et nos visiteurs.

- L'honorable John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture, gouvernement du Yukon

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent de l'ensemble des programmes de développement économique de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, notamment le Programme d'inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) et le Programme pour la croissance du tourisme (PCT). IDEENord réalise des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités afin d'aider les habitants des territoires nordiques à tirer parti de l'économie de l'innovation au Canada . Le PCT soutient les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les organisations à but non lucratif dans la croissance et le développement de produits et d'expériences touristiques locaux. Le PCT contribue également à la stratégie fédérale de croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme dans le secteur du tourisme au Canada , d'un océan à l'autre.



Ces projets comprennent également des investissements du gouvernement du Nunavut , du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du Yukon .

, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du . Cette annonce coïncide avec la Journée mondiale du tourisme. Selon les Nations Unies, l'objectif de cette journée est le suivant : « souligner le rôle vital de ce secteur dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations et les cultures, et à l'appui des processus de réconciliation ».

