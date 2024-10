L'Université Concordia mènera des activités de recherche innovantes dans une perspective de durabilité

SHAWINIGAN, QC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Aux quatre coins du pays, les universités sont à l'avant-plan de l'innovation, menant des recherches avancées et formant les leaders de demain dans des domaines essentiels. Le gouvernement du Canada est déterminé à maintenir le leadership national en matière d'énergies propres et de technologies durables, et c'est pourquoi il investit dans des initiatives avant-gardistes soutenant la recherche de pointe et la formation de la prochaine génération de travailleurs hautement qualifiés.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé que l'Université Concordia allait établir à Shawinigan, au Québec, un campus thématique axé sur la transition énergétique. Ce campus sera le lieu de recherches sur les énergies propres, dont l'adoption est incontournable pour lutter contre les changements climatiques et bâtir un avenir durable. Ce projet s'inscrit dans l'initiative « Volt-Age : l'innovation remplit son objectif » de l'Université Concordia, qui avait obtenu en 2022 un appui de 123 millions de dollars au titre du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada (fonds Apogée), doté de 1,4 milliard de dollars. Le fonds Apogée soutient des activités de recherche de calibre mondial dans des universités et des collèges au pays.

Le campus deviendra un lieu de collaboration entre l'Université Concordia, la Ville de Shawinigan et le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, s'inscrivant dans les démarches plus larges du gouvernement fédéral visant à relever des défis fondamentaux en matière de stockage d'énergie, d'électrification des transports et d'innovation durable.

Cet investissement illustre l'importance de conjuguer les recherches universitaires et les partenariats à l'échelle locale et internationale en vue de susciter des bienfaits socio-économiques concrets pour les Canadiens, tout en plaçant le pays à l'avant-garde des recherches sur les énergies propres.

En appui à cette nouvelle initiative, le Conseil national de recherches Canada a signé aujourd'hui un protocole d'entente avec l'Université Concordia en vue de faire progresser les recherches canadiennes sur les matériaux utilisés dans les batteries et de combler des écarts dans le traitement et la fabrication des batteries de prochaine génération.

Citations

« Les investissements dans les travaux de recherche sur les énergies propres seront déterminants pour consolider la place future du Canada à titre de chef de file mondial de la durabilité. Ce nouveau campus axé sur la transition énergétique situé à Shawinigan sera un lieu où les chercheurs mèneront des travaux de pointe pour soutenir la lutte contre les changements climatiques. Il jouera un rôle incontournable dans la formation de la prochaine génération d'innovateurs qui nous aideront à atteindre nos ambitieux objectifs climatiques. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Lorsque nous investissons dans le potentiel de nos chercheurs, nous investissons dans les communautés de demain - des communautés qui seront plus vertes, plus durables et plus saines. Le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada donne à nos chercheurs les moyens d'améliorer leurs compétences en vue d'aider les communautés à se développer. Ce que nous dévoilons aujourd'hui, c'est un campus axé sur les énergies propres qui sera relié à des réseaux riches sur le plan de la recherche et de l'innovation. »

- Le président du Comité directeur du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements et président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, M. Ted Hewitt

« Le Conseil national de recherches Canada est déterminé à travailler avec des partenaires partout au pays à l'avancement de technologies susceptibles de faire progresser notre économie et d'atténuer les effets des changements climatiques. Compte tenu de notre expertise complémentaire en matière de recherche sur les matériaux utilisés dans la fabrication de batteries, l'Université Concordia et nous avons signé un protocole d'entente en vue de relever les défis de l'écosystème de l'innovation dans le domaine des batteries et de donner un meilleur avantage concurrentiel au Canada dans le secteur de l'énergie propre. »

- Le président du Conseil national de recherches Canada, Mitch Davies

« L'établissement de notre campus thématique sur la transition énergétique à Shawinigan témoigne du sens de l'histoire et met à l'honneur une ville qui a toujours été une précurseure dans l'hydroélectricité et les batteries au lithium. »

- Le chef de la direction du programme de recherche Volt-Age de l'Université Concordia, M. Karim Zaghib

Faits en bref

Depuis 2016, et en incluant les initiatives proposées dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral a investi plus de 22 milliards de dollars à l'appui des sciences et de la recherche, y compris dans des projets axés sur l'infrastructure et les talents émergents, ainsi que dans d'autres mesures de soutien en sciences et en technologie.

en incluant les initiatives proposées dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral a investi plus de 22 milliards de dollars à l'appui des sciences et de la recherche, y compris dans des projets axés sur l'infrastructure et les talents émergents, ainsi que dans d'autres mesures de soutien en sciences et en technologie. Le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada (fonds Apogée) a été créé en 2014 dans le but d'appuyer le travail que font les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens pour devenir des chefs de file de la recherche dans le monde. Le fonds Apogée aide les universités, les collèges et les polytechniques du Canada à livrer concurrence aux meilleurs établissements au monde pour le recrutement de personnes de talent et la formation de partenariats. Il les appuie afin qu'ils puissent réaliser des percées scientifiques majeures, profiter de nouvelles occasions, positionner stratégiquement leurs plus grands atouts sur la scène mondiale et mettre en œuvre, à grande échelle, des stratégies institutionnelles transformatrices et avant-gardistes.

(fonds Apogée) a été créé en 2014 dans le but d'appuyer le travail que font les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens pour devenir des chefs de file de la recherche dans le monde. Le fonds Apogée aide les universités, les collèges et les polytechniques du à livrer concurrence aux meilleurs établissements au monde pour le recrutement de personnes de talent et la formation de partenariats. Il les appuie afin qu'ils puissent réaliser des percées scientifiques majeures, profiter de nouvelles occasions, positionner stratégiquement leurs plus grands atouts sur la scène mondiale et mettre en œuvre, à grande échelle, des stratégies institutionnelles transformatrices et avant-gardistes. Le fonds Apogée investit environ 200 millions de dollars par année pour aider les établissements d'enseignement postsecondaire sélectionnés à la suite de concours à traduire leurs plus grandes forces en compétences de calibre mondial.

Les initiatives financées par le fonds Apogée sont sélectionnées à l'issue d'un processus indépendant, multidisciplinaire, concurrentiel et international d'examen par les pairs, tenu tous les sept ans.

Le fonds Apogée est un programme interorganismes géré par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), pour le compte des trois organismes fédéraux de financement de la recherche : les Instituts de recherche en santé du Canada , le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada , et le CRSH.

