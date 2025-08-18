STOCKHOLM, Sweden, le 18 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr, se rendront à Stockholm, en Suède, et à Helsinki, en Finlande, du 18 au 22 août 2025, pour promouvoir les intérêts industriels et économiques du Canada à l'étranger.

La ministre Joly et le secrétaire d'État Fuhr rencontreront de hauts fonctionnaires et des dirigeants de l'industrie en vue de renforcer la coopération bilatérale et de promouvoir les intérêts économiques stratégiques du Canada. Ils discuteront notamment de secteurs clés, dont ceux de l'aérospatiale, de la défense, de la construction navale, de la biofabrication, de l'automobile, de l'exploitation minière et des télécommunications.

De plus, la ministre Joly mettra en valeur les industries de calibre mondial, la main-d'œuvre hautement qualifiée et la capacité d'innovation de pointe du Canada. Elle soulignera l'engagement du gouvernement de faire, surtout dans le secteur de la défense, des investissements majeurs qui permettront de créer des emplois et de susciter de nouvelles possibilités au sein des industries canadiennes, de renforcer les capacités nationales et de diversifier davantage les partenariats internationaux du Canada.

Citations

« Le Canada s'impose comme un chef de file mondial de l'innovation. Grâce au savoir-faire de calibre international des entreprises et des travailleurs canadiens, notre pays est en mesure d'attirer des investissements et d'établir des partenariats solides. En cette période critique, il nous est essentiel de renforcer nos liens avec des alliés de confiance, de diversifier nos chaînes d'approvisionnement et d'offrir les technologies avancées, les ressources et l'expertise dont le monde a besoin. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Face à l'évolution des enjeux mondiaux en matière de sécurité, le Canada doit renforcer sa souveraineté et collaborer avec des alliés aux vues similaires. L'industrie canadienne de la défense, dont le talent et les capacités sont reconnus à travers le monde, joue un rôle déterminant à cet égard. En faisant appel à nos alliés et en renforçant la collaboration avec l'industrie, nous pouvons créer des possibilités d'investissements pour nos travailleurs, développer le secteur de la défense et assurer l'avenir du Canada. »

- Le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]