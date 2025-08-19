Le gouvernement du Canada signe un protocole d'entente avec Cohere Inc. pour contribuer à la mise sur pied de l'écosystème canadien d'IA et de services internes d'IA

OTTAWA, ON, le 19 août 2025 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) offre la possibilité d'améliorer considérablement les activités du gouvernement et la prestation de services aux Canadiens. Le gouvernement du Canada souhaite mettre à profit la puissance de cette technologie transformatrice, tout en bâtissant un secteur technologique dynamique au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, et le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Joël Lightbound, ont signé un protocole d'entente avec Cohere Inc. Le gouvernement veut par là explorer des possibilités de déploiement de technologies d'IA à l'échelle du gouvernement du Canada pour améliorer les activités de la fonction publique et renforcer les capacités commerciales du Canada en ce qui a trait à l'utilisation et à l'exportation d'IA.

Le protocole d'entente avec Cohere Inc., une entreprise canadienne spécialisée dans le développement de grands modèles de langage, réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir les entreprises et les capacités canadiennes.

Le gouvernement souhaite mettre à profit la puissance de cette technologie transformatrice, mais il veut aussi démontrer, par un écosystème numérique dynamique proprement canadien et des services publics innovateurs, le leadership du Canada en matière d'IA à l'échelle internationale. Le gouvernement du Canada soutient la recherche novatrice, les talents locaux et la création d'emplois, et établit des normes en matière d'IA responsable sur la scène internationale pour que l'innovation canadienne améliore l'écosystème d'IA mondial et renforce le leadership économique et technologique du Canada.

Citations

« Il n'y a pas de meilleur endroit pour tirer parti de la technologie innovante de l'intelligence artificielle que chez nous, ni de meilleure utilisation que dans les activités que nous menons au service des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. En travaillant avec des innovateurs canadiens dans le domaine de l'IA comme Cohere, nous jetons les bases nécessaires à une fonction publique plus efficiente, efficace et productive, tout en veillant à ce que le Canada demeure concurrentiel en cette nouvelle ère numérique. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Ce protocole d'entente avec Cohere nous permettra de voir comment l'intelligence artificielle souveraine peut renforcer les services publics, protéger notre souveraineté numérique et créer des possibilités pour les Canadiens. En nous adjoignant des innovateurs canadiens, nous pouvons mieux comprendre et mettre à profit le potentiel de ces technologies. Nous pouvons aussi veiller à leur développement et leur déploiement responsables, en plus de positionner le gouvernement du Canada en tant que marché fort pour les solutions d'IA canadiennes. »

- Le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Joël Lightbound

« Nous sommes fiers de consolider notre partenariat avec le gouvernement canadien et de fournir des solutions d'intelligence artificielle sécuritaires et souveraines pour soutenir la transformation des services publics. En tant qu'entreprise ayant son siège social au Canada, nous croyons que notre pays doit maintenir son leadership international en matière d'IA dans les secteurs public et privé. L'IA propulsera la productivité économique, fortifiera la sécurité nationale et garantira la compétitivité future du Canada. Voilà pourquoi il est essentiel de travailler au développement de cette technologie et de préparer la prochaine génération de talents en IA ici même au Canada. »

- Le chef de la direction de Cohere Inc., Aidan Gomez

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Élisabeth d'Amours, Directrice, Opérations, Cabinet du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, 343-551-7759