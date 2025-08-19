Le gouvernement marque un jalon clé grâce à son partenariat avec Bruce Power et une Première Nation pour la production d'isotopes médicaux servant dans la lutte contre le cancer

TIVERTON, ON, le 19 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les secteurs nationaux du nucléaire, de la biofabrication et des sciences de la vie afin de mieux positionner le pays comme chef de file mondial de l'innovation en médecine nucléaire. Les investissements consolident les chaînes d'approvisionnement mondiales, dans un souci de mettre des outils diagnostiques et des traitements essentiels à la disposition de la population canadienne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a participé, au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, à l'annonce de la prochaine étape d'un ambitieux projet de production d'isotopes médicaux à même les installations nucléaires de Bruce Power à Tiverton, en Ontario. Cette nouvelle étape comprendra l'installation d'un deuxième système de production d'isotopes à l'Unité 6 de Bruce Power, un réacteur de type CANDU. Cet ajout se traduira par une augmentation importante de la capacité de production du lutétium-177, un isotope médical employé dans des traitements ciblés contre le cancer.

Le projet est financé par l'entremise de l'Écosystème canadien des isotopes médicaux (ECIM), établi en 2023 et soutenu par un investissement pouvant atteindre 35 millions de dollars sur cinq ans du Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada. L'ECIM a pour mandat de stimuler la mise au point et la commercialisation d'isotopes médicaux et de produits radiopharmaceutiques au Canada. Il encadre le financement de projets en appui à des activités collaboratives de recherche-développement à l'égard d'isotopes médicaux, dans l'objectif de concevoir et de commercialiser des traitements novateurs pour le secteur des soins de santé et de consolider la production nationale d'isotopes médicaux.

Depuis mars 2020, le gouvernement du Canada a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans 43 projets au sein de l'écosystème de la biofabrication, des vaccins et des thérapies. Le soutien du gouvernement à l'ECIM constitue un investissement déterminant, car il renforce le leadership traditionnel du Canada dans la production d'isotopes médicaux. Le marché mondial de ces isotopes est en pleine croissance et devrait atteindre une valeur de 33 milliards de dollars américains à l'horizon 2031. Le projet d'expansion annoncé aujourd'hui contribuera à garantir un approvisionnement intérieur stable, tout en maintenant et rehaussant les capacités d'exportation à l'échelle internationale. Le système de production d'isotopes de Bruce Power repose sur une technologie innovante, étant le premier réacteur nucléaire commercial au monde à produire du lutétium-177. Cette technologie fournit une abondance d'isotopes médicaux essentiels, parallèlement à la production d'une électricité sûre, propre et fiable. Le Canada consolide ainsi sa position de superpuissance tant dans le domaine de l'énergie que dans celui des isotopes médicaux.

Le gouvernement du Canada est fier de s'associer à la Nation Ojibway de Saugeen et à Bruce Power dans la production, la mise au point et la commercialisation de nouveaux isotopes médicaux utilisés dans la lutte mondiale contre le cancer. Le projet marque une contribution importante à la réconciliation sur le territoire de la Nation Ojibway de Saugeen.

Citations

« Les isotopes médicaux sont un puissant outil de diagnostic et de traitement du cancer. Le gouvernement investit dans l'Écosystème canadien des isotopes médicaux et dans son partenariat avec Bruce Power et la Nation Ojibway de Saugeen pour mettre une technologie médicale essentielle à la disposition de la population canadienne. Cette nouvelle expansion des capacités de Bruce Power renforcera la position du Canada à titre de chef de file mondial de la production d'isotopes médicaux, tout en améliorant les soins offerts à l'ensemble des Canadiens. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada est fier d'être à l'avant-plan de l'innovation en matière de production d'énergie propre et de technologie médicale salutaire. En soutenant le système de production d'isotopes médicaux de Bruce Power, nous assurons un approvisionnement stable en isotopes utilisés pour lutter contre le cancer au Canada et ailleurs dans le monde, tout en contribuant à la création d'emploiss hautement spécialisés, au maintien d'un écosystème d'investissement attrayant et au renforcement de la position de notre pays à titre de nation nucléaire de niveau 1. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson

« Le Canada est fier de soutenir la recherche et le développement dans la production d'isotopes médicaux, lesquels sont essentiels au diagnostic et au traitement d'un grand nombre de maladies comme le cancer et les maladies du coeur. Cet investissement nous permet de continuer à être un fournisseur mondial de premier ordre d'isotopes médicaux et de stimuler la mise au point de traitements innovateurs pour la population canadienne. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

« L'avantage nucléaire de l'Ontario permet de stimuler notre économie grâce à des technologies canadiennes bâties par des travailleurs canadiens. En Ontario, près du tiers de l'électricité est produite par les installations de Bruce Power. Nous sommes également fiers d'accroître la production d'isotopes essentiels pour la santé à cette centrale de calibre mondial. L'Ontario a un plan ambitieux visant à doubler la production d'isotopes médicaux d'ici 2030, notamment grâce à l'expansion de l'Unité 6. Cette dernière fonctionnera 24 heures sur 24 et produira des isotopes servant à combattre le cancer au Canada et partout ailleurs dans le monde. »

- Le ministre de l'Énergie et des Mines de l'Ontario, l'honorable Stephen Lecce

« Cet investissement est essentiel à l'atteinte de l'objectif de l'Ontario de doubler la production d'isotopes médicaux d'ici 2030. L'ECIM est fier de soutenir cette initiative et de contribuer au maintien d'un écosystème canadien des isotopes médicaux résilient et robuste à l'avant-plan du développement des traitements contre le cancer. »

- La présidente de l'Écosystème canadien des isotopes médicaux, la Dr Holly Bilton

Faits en bref

L'Écosystème canadien des isotopes médicaux (ECIM) est une initiative pancanadienne dirigée par le Centre for Probe Development and Commercialization et TRIUMF Innovations, des sociétés sans but lucratif spécialisées respectivement dans les produits radiopharmaceutiques et la commercialisation des technologies d'accélération de particules.

Le soutien de l'ECIM au secteur des isotopes médicaux rehaussera l'expertise canadienne dans ce domaine et fera du Canada un carrefour attrayant pour les investissements, renforçant le leadership mondial du pays en la matière.

Les professionnels de la santé utilisent les isotopes médicaux pour diagnostiquer et traiter divers troubles, dont les maladies cardiaques et le cancer. Les isotopes médicaux sont produits à l'aide de deux technologies principales : les réacteurs nucléaires et les accélérateurs de particules. À l'heure actuelle, l'approvisionnement mondial en isotopes médicaux fait l'objet de contraintes. L'ECIM fera en sorte que le Canada demeure à l'avant-plan des innovations en médecine nucléaire.

Le lutétium-177 est un isotope médical utilisé dans des thérapies ciblées par radionucléides visant certains cancers, notamment les tumeurs neuroendocrines et le cancer de la prostate. Les thérapies par radionucléides sont extrêmement prometteuses, car elles administrent des doses ciblées directement aux cellules cancéreuses, tout en minimisant les effets secondaires sur les cellules saines.

En produisant ces ressources essentielles, le Canada sera bien placé pour gagner sa part du marché mondial des isotopes médicaux, qui connaît une croissance constante. Dans le monde, les isotopes médicaux sont utilisés annuellement dans plus de 40 millions d'interventions diagnostiques et thérapeutiques.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]