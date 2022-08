CanNor investit plus de 87 000 $ pour rénover et agrandir le parc pour motocyclettes du Yukon

WHITEHORSE, YT , le 11 août 2022 /CNW/ - Les opérateurs et organisations touristiques du Nord et de l'Arctique continuent de travailler fort pour innover et croître. Au Yukon, les opérateurs trouvent de nouvelles façons d'attirer les visiteurs et d'accroître leurs opérations pour offrir des services et des expériences touristiques qui continuent de faire du Yukon un endroit si magnifique à visiter.

Aujourd'hui, de passage à Whitehorse, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a annoncé, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, que le gouvernement du Canada investit plus de 87 000 $ dans un projet d'un an de Yukon Motorcycle Park Inc. afin de rénover et d'agrandir le parc pour motocyclettes du Yukon. Ce financement, par le truchement du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de CanNor, vient appuyer les améliorations aux emplacements de camping conçus exclusivement pour les motocyclistes de longue distance. Le parc de motocyclettes sera agrandi et mis à niveau pour accroître sa capacité et améliorer les infrastructures en place, y compris les installations de buanderie et la construction d'un atelier où les motocyclistes pourront effectuer des réparations eux-mêmes. Le financement de CanNor assure un soutien au projet grâce à une aide à l'achat de matériaux et d'équipement nécessaires aux améliorations.

On anticipe que le projet verra la création de cinq nouveaux emplois au cours de la phase de construction ainsi que le maintien et l'expansion de deux autres emplois une fois les rénovations du parc terminées.

CanNor appuie le secteur touristique du Yukon

Cet investissement démontre l'engagement du gouvernement du Canada au soutien du secteur touristique et à l'assurance que les entrepreneurs et petites entreprises recevront le soutien dont ils ont besoin pour s'adapter, grandir et prospérer. Ce projet appuie Yukon Motorcycle Park Inc. tandis que l'entreprise s'efforce d'offrir plus de services et d'innover afin d'être mieux préparée à recevoir des visiteurs.

« Le secteur du tourisme est crucial à la croissance de l'économie du Yukon et à la prospérité des communautés du Nord. Nous aidons les entrepreneurs et les entreprises à s'adapter, à apporter des améliorations et à accueillir de nouveau des visiteurs provenant du Canada et de l'étranger. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Les entrepreneurs touristiques ont montré à maintes reprises à quel point ils sont déterminés à adapter leurs idées et à innover afin d'offrir de meilleurs services et expériences pour attirer les visiteurs. Cet investissement permettra à Yukon Motorcycle Park d'élargir et d'améliorer son offre afin de devenir une destination plus attrayante pour les voyageurs longue distance et de continuer à générer des avantages économiques dans tout le Yukon. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« Le Yukon offre des aventures et des expériences de voyage uniques qui attirent des touristes de près et de loin. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, nous soutenons une entreprise novatrice du Nord qui offre des commodités et des services aux aventuriers motocyclistes au long cours qui se rendent au Yukon pour y vivre des expériences uniques. L'engagement de CanNor à soutenir les exploitants touristiques locaux et à améliorer l'infrastructure aide notre secteur touristique à innover et à croître. »

- Dr Brendan Hanley, député, Yukon

« Ces ajouts amélioreront le parc de motocyclette du Yukon et en feront un arrêt incontournable pour les touristes motocyclistes. Chaque année, nous constatons que de plus en plus de personnes traversent le territoire en moto, et il est formidable que les entreprises du Yukon s'efforcent d'améliorer les ressources mises à la disposition des visiteurs. Je suis heureux que notre gouvernement ait pu soutenir ce projet avec 61 000 $ par le biais du Fonds de développement économique et j'ai hâte de voir ces améliorations au parc en vue d'accueillir les touristes pour des générations à venir. »

- Ranj Pillai, Ministre du Développement économique et ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon

« J'ai acheté cette entreprise en avril 2020. Mon rêve était de construire une installation destinée aux motocyclistes au long cours voyageant sur l'autoroute de l'Alaska... notre devise étant Trois roues ou moins! Grâce à des investissements privés et à un financement bancaire, nous avons pu réaliser environ 75 % de la construction. J'ai entendu parler du programme de CanNor et j'ai décidé de faire une demande. Je suis reconnaissant d'avoir été approuvé, car ce financement m'a permis d'atteindre la ligne d'arrivée pour la construction du parc. Ce projet a permis de créer des emplois dans le domaine de la construction et des emplois saisonniers, notamment pour les jeunes de la région. Je tiens à souligner le caractère crucial de ce financement pour la réussite de ce projet et je remercie CanNor pour son soutien. »

- Bruce Martin, propriétaire, Yukon Motorcycle Park Inc.



CanNor investit 87 623 $ dans un projet d'un an de Yukon Motorcycle Park Inc. afin de rénover et d'agrandir le parc pour motocyclettes du Yukon au KM 1454 de l'autoroute de l' Alaska , à environ 20 kilomètres de Whitehorse .

au KM 1454 de l'autoroute de l' , à environ 20 kilomètres de . Le parc pour motocyclettes du Yukon est conçu expressément pour les motocyclistes au long cours - les autos, camions et VR y sont interdits.

est conçu expressément pour les motocyclistes au long cours - les autos, camions et VR y sont interdits. Dans le cadre de ce projet, Yukon Motorcycle Park Inc. augmentera ses capacités d'accueil dans le parc en passant de 10 à 25 tentes murales, en mettant à niveau ses installations de buanderie et en construisant un atelier où les motocyclistes pour effectuer des réparations eux‑mêmes.

Le projet compte également des investissements du gouvernement du Yukon et de Yukon Motorcycle Park Inc.

et de Yukon Motorcycle Park Inc. Le financement livré par CanNor est une contribution non-remboursable du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), qui prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

