Un montant de 1,8 million de dollars accordé par PrairiesCan donnera aux communautés francophones de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba les moyens de développer et de diversifier leurs économies

EDMONTON, AB, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Les francophones ont une longue, profonde et riche histoire dans les Prairies, enrichissant le tissu linguistique, démographique et économique des collectivités de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Le gouvernement du Canada fait des investissements qui renforceront la vitalité des communautés francophones dans les Prairies et les aideront à développer leurs économies locales.

Le ministre Boissonnault annonce un investissement fédéral dans le développement économique des communautés francophones des Prairies (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un investissement fédéral de 1,8 million de dollars au profit d'un fonds de développement économique francophone visant à soutenir des projets ayant des effets positifs sur les communautés francophones.

Au cours des trois prochaines années, le fonds fournira un soutien financier qui permettra à des organismes sans but lucratif de faire avancer des priorités axées sur le développement et la diversification de l'économie, y compris le commerce et l'investissement, l'immigration économique, l'économie verte, les jeunes et le tourisme.

Le fonds sera administré par le Conseil de développement économique de l'Alberta, en partenariat avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba et le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.

L'investissement annoncé aujourd'hui devrait permettre de financer 30 projets communautaires, de soutenir environ 150 emplois et de mobiliser 5,5 millions de dollars supplémentaires d'investissements communautaires.

Citations

« Les communautés et les entreprises francophones sont au cœur du paysage économique et culturel des Prairies. L'investissement de notre gouvernement dans le fonds de développement économique francophone contribuera à assurer la vitalité à long terme des communautés francophones en leur permettant de tirer parti des nouvelles possibilités de croissance économique dans des domaines allant du tourisme et du commerce à l'attraction des jeunes et des talents. »

-L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Les francophones sont fiers de vivre dans les Prairies, et l'investissement annoncé aujourd'hui témoigne de leur énergie et de leur motivation à créer une économie durable et des emplois de grande qualité en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Je suis fier que notre gouvernement investisse dans ce fonds de développement économique francophone pour soutenir les organismes locaux qui peuvent repérer et exploiter de nouvelles possibilités de générer une activité économique et une croissance à long terme dans nos collectivités. »

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Le Conseil de développement économique de l'Alberta (CDÉA) est fier de jouer un rôle de facilitateur et de contact de premier plan pour les organismes désireux d'en faire davantage pour la croissance économique francophone partout en province. De concert avec nos homologues de la Saskatchewan et du Manitoba, nous prenons notre rôle au sérieux, non seulement en sélectionnant des projets prometteurs, mais en offrant un accompagnement et en proposant des pistes lorsqu'un défi est rencontré. »

-Mélina Bégin, présidente du Conseil de développement économique de l'Alberta

Faits en bref

PrairiesCan accorde un financement de 1,8 million de dollars dans le cadre de son Initiative de développement économique (IDE).

L'IDE apporte un soutien financier aux projets qui favorisent la diversification de l'économie, l'expansion commerciale, l'innovation et les partenariats et un soutien accru aux petites et moyennes entreprises au sein des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Tous les projets soutenus par ce programme visent le développement économique des entreprises et des collectivités dans le but d'assurer la croissance durable des communautés francophones des Prairies.

