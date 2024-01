WINDSOR, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - La main-d'œuvre canadienne a besoin de plus de travailleuses et travailleurs de métiers qualifiés. En raison des changements démographiques et des taux élevés de départs à la retraite, la demande augmente et il devient de plus en plus nécessaire de recruter et de former des milliers de Canadiennes et Canadiens pour exercer ces métiers. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les métiers spécialisés et veille à ce que les Canadiennes et Canadiens de tous horizons et de diverses origines aient accès à la formation dont ils ont besoin pour accéder à ces carrières intéressantes et bien rémunérées et où la demande est forte.

Aujourd'hui, à Build a Dream, une organisation située à Windsor, en Ontario, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé un financement de plus de 7,3 millions de dollars pour deux projets dans le cadre du volet Innovation dans l'apprentissage du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage. Ces projets amélioreront la participation des apprentis issus de groupes sous‑représentés dans les métiers désignés Sceau rouge, comme les femmes, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap, les Autochtones et les personnes canadiennes racisées.

Dans le cadre du premier projet, intitulé Diversifying the Talent Pipelines for In‑demand Red Seal Trades, Build a Dream to Empower Women recevra plus de 4 millions de dollars sur deux ans pour aider jusqu'à 18 000 apprenties issues des groupes sous‑représentés en Ontario, en Alberta et en Nouvelle‑Écosse à améliorer leurs aptitudes et leurs compétences générales, y compris en leadership et en développement de l'esprit d'équipe. Les personnes participantes obtiendront également du soutien pour renforcer leurs compétences techniques au moyen d'une expérience pratique. En collaboration avec les syndicats et les employeurs, l'organisme aidera les personnes participantes à trouver des stages dans les métiers désignés Sceau rouge.

Dans le cadre du deuxième projet, Women's Enterprise Skills Training of Windsor Inc. recevra plus de 3 millions de dollars sur quatre ans pour son projet intitulé SMART for Women afin d'aider jusqu'à 400 apprenties issues des groupes sous‑représentés à avancer dans leur formation en apprentissage et à la réussir. Women's Enterprise Skills Training of Windsor offrira des cours de perfectionnement en mathématiques et aidera les personnes participantes à s'inscrire aux cours de formation technique proposés par les écoles de métiers et les prestataires de formation. L'organisation fournira également aux personnes participantes un soutien intégré, comme des services de garde d'enfants et un soutien financier, afin qu'elles puissent terminer leur formation en apprentissage avec succès et exercer des emplois où la demande est forte.

Chaque année, le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars dans le soutien à l'apprentissage sous forme de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance‑emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge.

Citations

« C'est en investissant dans la formation et les perspectives d'emploi pour les travailleuses et travailleurs canadiens que nous pouvons combler les graves pénuries de main‑d'œuvre au Canada. Build a Dream to Empower Women et Women's Enterprise Skills Training of Windsor Inc. accomplissent ce travail sur le terrain et appuient directement l'avenir de la main‑d'œuvre de Windsor. Cet investissement de 7,3 millions de dollars renforcera notre main‑d'œuvre, fera croître l'économie et soutiendra les emplois de la classe moyenne pour les habitants de Windsor. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« Build a Dream se consacre à la création d'une main‑d'œuvre qualifiée et diversifiée et s'assure que les apprenties ont le soutien dont elles ont besoin pour terminer avec succès leur formation en apprentissage à tous les niveaux. Grâce à la subvention du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, nous pouvons nous engager à offrir les ressources nécessaires, comme des simulateurs virtuels, à établir des liens entre les employeurs et les membres du personnel dans le cadre du plus important événement d'embauche, qui s'intitule You're Hired, à offrir des occasions de perfectionnement des compétences, à combler les lacunes et à faciliter l'établissement de liens entre les intervenants à tous les niveaux . Nous reconnaissons la valeur de la création de chances égales et de la promotion de la diversité dans les métiers spécialisés et nous prenons des mesures concrètes en ce sens. »

- La présidente et fondatrice de Build a Dream, Nour Hachem

« Notre organisation, Women's Enterprise Skills Training of Windsor Inc., est ravie de recevoir du soutien du gouvernement fédéral grâce à cette subvention, qui l'aidera à accroître la réussite dans les métiers spécialisés pour les membres des groupes clés, y compris les femmes, les nouvelles arrivantes, les femmes autochtones et les apprenties à faible revenu dans les métiers désignés Sceau rouge. Ce financement fédéral permettra à Women's Enterprise Skills Training of Windsor Inc. de renforcer les partenariats existants avec les syndicats et les employeurs locaux ainsi que les établissements d'enseignement et de développer les pratiques exemplaires pour aider les femmes à réussir dans les métiers spécialisés. »

- La directrice exécutive de Women's Enterprise Skills Training of Windsor Inc., Rose Anguiano Hurst

Les faits en bref

La Stratégie canadienne de formation en apprentissage est un programme de financement qui appuie les travailleuses et travailleurs des métiers spécialisés et les employeurs. Elle fournit du financement pour aider les apprenties et apprentis, les employeurs, les syndicats et les autres organisations à participer à l'apprentissage.

Dans le cadre du volet Innovation dans l'apprentissage du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical de cette Stratégie, le gouvernement du Canada investit jusqu'à 55 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, afin de relever les défis qui limitent la réussite de la formation en apprentissage pour les membres des groupes méritant l'équité. Les deux projets annoncés découlent d'un appel de propositions lancé en octobre 2022.

investit jusqu'à 55 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, afin de relever les défis qui limitent la réussite de la formation en apprentissage pour les membres des groupes méritant l'équité. Les deux projets annoncés découlent d'un appel de propositions lancé en octobre 2022. En 2022-2023, le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical a profité à plus de 30 000 Canadiennes et Canadiens.

Parmi les autres volets de financement de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, on compte le volet Investissements dans l'équipement de formation, qui aide les syndicats partout au Canada à améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement et le matériel, et un nouveau volet de financement pour des emplois durables, annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, qui aide les syndicats à diriger l'élaboration d'une formation axée sur les compétences vertes pour les travailleuses et travailleurs des métiers spécialisés. On s'attend à ce que 20 000 apprenties et apprentis et compagnons profitent de cet investissement.

à améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement et le matériel, et un nouveau volet de financement pour des emplois durables, annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, qui aide les syndicats à diriger l'élaboration d'une formation axée sur les compétences vertes pour les travailleuses et travailleurs des métiers spécialisés. On s'attend à ce que 20 000 apprenties et apprentis et compagnons profitent de cet investissement. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement a annoncé qu'il prendra des mesures pour éliminer les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre au Canada , encourager les provinces et les territoires à alléger les formalités administratives afin d'augmenter la mobilité des travailleuses et travailleurs de métier et éliminer d'autres obstacles, comme la reconnaissance des titres de compétence en double.

Liens connexes

Énoncé économique de l'automne de 2023

À propos de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Canada.ca/metiers-specialises

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected], 343-573-1846; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]