Plus de 15,6 millions de dollars alloués par PrairiesCan permettront aux innovateurs albertains d'accéder plus facilement aux équipements et aux installations d'essai, à des conseils d'experts, à la mise en réseau et à l'attraction d'investissements

EDMONTON, AB, le 30 août 2024 /CNW/ - L'Alberta peut compter sur des innovateurs et des entreprises de pointe qui contribuent à la vitalité des communautés, à la qualité des emplois et à la résilience de l'économie des Prairies. Notre gouvernement effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui aident ces entreprises à innover, à se développer et être concurrentielles à l'échelle mondiale. En partenariat avec tous les ordres de gouvernement et l'industrie, le gouvernement fédéral est déterminé à permettre aux petites et moyennes entreprises de l'Alberta de tirer parti de nouvelles possibilités et d'exploiter les forces de la région en matière de création de produits et de services dont le monde entier a besoin.

Le ministre Boissonnault annonce des investissements fédéraux visant à commercialiser des technologies novatrices de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 15,6 millions de dollars au profit de 16 projets réalisés en Alberta qui permettent à des innovateurs d'accéder à des équipements spécialisés et à des connaissances pour tester, affiner et commercialiser leurs produits et technologies de pointe. Les projets sont axés sur un large éventail de secteurs économiques clés, notamment les technologies numériques, la fabrication de pointe, les sciences de la vie et les technologies propres.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

La Smart Sustainable Resilient Infrastructure Association reçoit plus de 3 millions de dollars pour permettre à plus de 20 entreprises albertaines de participer à son Green Building Technology Network. Il s'agit d'une approche dirigée par l'industrie qui accélère l'adoption de solutions novatrices de construction à faibles émissions de carbone en facilitant les démonstrations de technologies dans le monde réel, en fournissant des services de croissance commerciale aux petites entreprises et en communiquant les connaissances les plus récentes en matière de technologies, de produits et de pratiques de construction plus propres.

ELIXR Simulations reçoit plus de 1,3 million de dollars pour offrir de la formation et lancer des outils de développement des entreprises afin d'accélérer la production et l'adoption des technologies de réalité étendue, ce qui permettra aux entreprises albertaines de mieux se positionner pour tirer parti de la croissance rapide du secteur des technologies immersives.

L'Université de l'Alberta reçoit plus de 1,3 million de dollars pour établir le Canadian Cluster for Laser and Advanced Manufacturing, un centre de recherche appliquée, de mise en réseau et d'information qui facilitera l'expansion des fabricants de revêtements laser de l'Alberta dans de nouvelles industries et sur les marchés internationaux.

Northwestern Polytechnic, à Grande Prairie, reçoit plus de 390 000 dollars pour mettre au point et fournir des services d'analyse du sucre et des plantes au Centre national de diagnostic des abeilles de Beaverlodge afin de soutenir l'industrie apicole canadienne et d'établir un système d'authentification du miel canadien pour augmenter les ventes de miel produit au Canada sur les marchés nationaux et internationaux.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de soutenir directement plus de 1 100 emplois et d'obtenir environ 11 millions de dollars de financement supplémentaire de la part d'autres ordres de gouvernement et de l'industrie. Cette annonce soutient les principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, un engagement à long terme visant à saisir de nouvelles occasions de créer des emplois bien rémunérés dans une économie compétitive à l'échelle mondiale en collaborant avec des partenaires dans l'ensemble des Prairies.

Citations

« Il s'agit de faire en sorte que les entreprises albertaines disposent de ce dont elles ont besoin pour innover du début à la fin afin qu'elles soient compétitives au Canada et partout dans le monde. Le soutien de notre gouvernement à ces projets s'appuie sur la solide réputation de l'Alberta en matière de commercialisation de technologies, de produits et de services novateurs dans des secteurs clés de notre économie, tout en soutenant des emplois de qualité dans les communautés de l'ensemble de la province. Cette annonce s'appuie sur le travail déjà effectué relativement à notre Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies pour créer une économie plus résiliente et plus diversifiée pour les Albertains. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« L'Alberta est reconnue comme un chef de file mondial dans la conception d'applications novatrices et avant-gardistes dans divers secteurs et industries. Notre gouvernement investit dans ces 16 projets pour aider les entrepreneurs de l'Alberta à se développer et à commercialiser leurs idées, tout en contribuant à créer une économie plus résiliente dans toute la province. Cet investissement est synonyme d'entreprises plus solides et d'emplois plus nombreux ici en Alberta. »

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Nous nous réjouissons de cet investissement important de PrairiesCan et du gouvernement du Canada pour continuer à renforcer la capacité d'innovation de l'Alberta. Ce soutien permet aux chercheurs et aux innovateurs de l'Alberta de disposer des ressources nécessaires pour transformer les progrès de la recherche en solutions concrètes et réalisables. »

-Darren Fast, vice-président adjoint (Innovation, Knowledge Mobilization and Partnerships), University de l'Alberta

« La SSRIA est reconnaissante du soutien continu de PrairiesCan pour poursuivre l'élan que nous avons amorcé en 2020 afin d'accroître l'innovation dans l'industrie du bâtiment et de poursuivre la transition vers un environnement bâti sans carbone. Ce financement soutiendra directement l'expansion des entreprises albertaines tout en favorisant le développement d'une économie verte dans les Prairies. »

-Pamela Goertzen, directrice générale, Smart Sustainable Resilient Infrastructure Association (SSRIA)

« Grâce à son investissement dans ELIXR Simulations, PrairiesCan nous a permis de créer des occasions d'accélérer l'apprentissage à l'aide des technologies de réalité virtuelle, augmentée et mixte. Ce travail fera de l'Alberta un chef de file en matière de production et d'adoption de technologies immersives. »

-Andrea Urbina, directrice générale, ELIXR Simulations

Faits en bref

Le financement fédéral de 15 648 943 dollars de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), administré par PrairiesCan.

de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), administré par PrairiesCan. Le programme EIR crée, fait croître et soutient des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin et favorisent un environnement où les entreprises peuvent innover, se développer et être compétitives.

PrairiesCan est le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans les Prairies canadiennes en offrant des programmes et services qui aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les collectivités à se renforcer : son mandat consiste à soutenir la croissance et la diversification de l'économie dans les provinces des Prairies et à faire valoir les intérêts de cette région dans les politiques, les programmes et les projets économiques nationaux.

En 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui respecte les compétences provinciales et qui favorise la réconciliation économique avec les Autochtones.

Document d'information

PrairiesCan investit 15 648 943 dollars au profit de 16 projets réalisés en Alberta dans le cadre de son programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Par l'entremise de ce programme, PrairiesCan effectue des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale. Ces investissements devraient permettre de soutenir plus de 1 100 emplois et aider les organisations de l'Alberta à saisir de nouvelles occasions qui découlent de la création de technologies, produits et services novateurs.

A100 (269 927 dollars )

Accroître la visibilité et le financement des entreprises de technologie existantes en Alberta en renforçant la plateforme en ligne Start Alberta, qui met en contact des entreprises de technologie et des investisseurs de la province et d'ailleurs.

Accroître la visibilité et le financement des entreprises de technologie existantes en en renforçant la plateforme en ligne Start Alberta, qui met en contact des entreprises de technologie et des investisseurs de la province et d'ailleurs. ELIXR Simulations (1 343 000 dollars )

Offrir de la formation et lancer des outils de développement des entreprises afin d'accélérer la production et l'adoption des technologies de réalité étendue, ce qui permettra aux entreprises albertaines de mieux se positionner pour tirer parti de la croissance rapide du secteur des technologies immersives.

Offrir de la formation et lancer des outils de développement des entreprises afin d'accélérer la production et l'adoption des technologies de réalité étendue, ce qui permettra aux entreprises albertaines de mieux se positionner pour tirer parti de la croissance rapide du secteur des technologies immersives. Innovate Cochrane, Ville de Cochrane (953 180 dollars )

Établir un nouveau centre d'innovation qui créera des possibilités d'emplois qualifiés et de croissance économique en proposant des programmes, des événements et des conseils aux entrepreneurs et aux entreprises de la région de Cochrane.

Établir un nouveau centre d'innovation qui créera des possibilités d'emplois qualifiés et de croissance économique en proposant des programmes, des événements et des conseils aux entrepreneurs et aux entreprises de la région de Cochrane. InterGen (1 365 200 dollars )

Fournir une série de programmes uniques de mentorat, d'animation et d'expérience mettant en relation des entrepreneurs moins expérimentés avec des professionnels chevronnés afin d'aider les entreprises de technologie numérique de l' Alberta à se développer sur de nouveaux marchés, à accroître leur chiffre d'affaires et à attirer des investisseurs.

Fournir une série de programmes uniques de mentorat, d'animation et d'expérience mettant en relation des entrepreneurs moins expérimentés avec des professionnels chevronnés afin d'aider les entreprises de technologie numérique de l' à se développer sur de nouveaux marchés, à accroître leur chiffre d'affaires et à attirer des investisseurs. HaloHealth (260 000 dollars )

Établir les opérations de HaloHealth en Alberta pour fournir des services de conseil et de développement des entreprises aux organisations de technologie de la santé de la province, stimulant l'innovation et l'investissement des entreprises.

Établir les opérations de HaloHealth en pour fournir des services de conseil et de développement des entreprises aux organisations de technologie de la santé de la province, stimulant l'innovation et l'investissement des entreprises. Health Cities (335 000 dollars )

Renforcer l'écosystème de l'analytique et du diagnostic de la santé en Alberta en facilitant les réunions, les communications et les événements qui améliorent la coordination et la collaboration entre les intervenants du secteur de la santé de la province.

Renforcer l'écosystème de l'analytique et du diagnostic de la santé en en facilitant les réunions, les communications et les événements qui améliorent la coordination et la collaboration entre les intervenants du secteur de la santé de la province. Health Cities (292 000 dollars )

Mettre en œuvre l'Alberta Age Smart Home Care Initiative pour mettre à l'essai et valider des technologies de la santé - y compris des dispositifs médicaux portables, des systèmes de surveillance à domicile, des services de télémédecine et d'autres solutions automatisées et d'intelligence artificielle - dans des résidences privées afin que les innovateurs du secteur de la santé de l' Alberta disposent de données du monde réel concernant la fonctionnalité des dispositifs médicaux.

Mettre en œuvre l'Alberta Age Smart Home Care Initiative pour mettre à l'essai et valider des technologies de la santé - y compris des dispositifs médicaux portables, des systèmes de surveillance à domicile, des services de télémédecine et d'autres solutions automatisées et d'intelligence artificielle - dans des résidences privées afin que les innovateurs du secteur de la santé de l' disposent de données du monde réel concernant la fonctionnalité des dispositifs médicaux. Lethbridge Polytechnic (582 391 dollars )

Augmenter la capacité du centre START (Spatial Technologies Applied Research and Training), qui fournit des installations d'essai de réalité virtuelle et augmentée et de l'expertise, afin que les entreprises de l' Alberta soient outillées pour adopter de nouvelles technologies qui maximiseront leur efficacité.

Augmenter la capacité du centre START (Spatial Technologies Applied Research and Training), qui fournit des installations d'essai de réalité virtuelle et augmentée et de l'expertise, afin que les entreprises de l' soient outillées pour adopter de nouvelles technologies qui maximiseront leur efficacité. Université Mount Royal (238 700 dollars )

Concevoir et mettre en œuvre Tech LiftOff, qui fournira des services de mentorat et de conseil en affaires pour aider les jeunes de niveau postsecondaire à se lancer dans l'entrepreneuriat et à lancer de nouveaux produits de technologie numérique.

Concevoir et mettre en œuvre Tech LiftOff, qui fournira des services de mentorat et de conseil en affaires pour aider les jeunes de niveau postsecondaire à se lancer dans l'entrepreneuriat et à lancer de nouveaux produits de technologie numérique. Northwestern Polytechnic (390 160 dollars )

Mettre au point et fournir des services d'analyse du sucre et des plantes au Centre national de diagnostic des abeilles de Beaverlodge afin de soutenir l'industrie apicole canadienne et d'établir un système d'authentification du miel canadien pour augmenter les ventes de miel produit au Canada sur les marchés nationaux et internationaux.

Mettre au point et fournir des services d'analyse du sucre et des plantes au Centre national de diagnostic des abeilles de afin de soutenir l'industrie apicole canadienne et d'établir un système d'authentification du miel canadien pour augmenter les ventes de miel produit au sur les marchés nationaux et internationaux. Smart Sustainable Resilient Infrastructure Association (3 031 135 dollars )

Permettre à plus de 20 entreprises albertaines de participer à son Green Building Technology Network, une approche dirigée par l'industrie qui accélère l'adoption de solutions novatrices de construction à faibles émissions de carbone en facilitant les démonstrations de technologies dans le monde réel, en fournissant des services de croissance commerciale aux petites entreprises et en communiquant les connaissances les plus récentes en matière de technologies, de produits et de pratiques de construction plus propres.

Permettre à plus de 20 entreprises albertaines de participer à son Green Building Technology Network, une approche dirigée par l'industrie qui accélère l'adoption de solutions novatrices de construction à faibles émissions de carbone en facilitant les démonstrations de technologies dans le monde réel, en fournissant des services de croissance commerciale aux petites entreprises et en communiquant les connaissances les plus récentes en matière de technologies, de produits et de pratiques de construction plus propres. Université de l' Alberta (1 300 500 dollars )

Établir le Canadian Cluster for Laser and Advanced Manufacturing, un centre de recherche appliquée, de mise en réseau et d'information qui facilitera l'expansion des fabricants de revêtements laser de l' Alberta dans de nouvelles industries et sur les marchés internationaux.

Établir le Canadian Cluster for Laser and Advanced Manufacturing, un centre de recherche appliquée, de mise en réseau et d'information qui facilitera l'expansion des fabricants de revêtements laser de l' dans de nouvelles industries et sur les marchés internationaux. Université de l' Alberta (900 000 dollars )

Combler les lacunes dans la commercialisation de la recherche en offrant le programme Lab2Market Validate qui permet aux étudiants et aux chercheurs des établissements postsecondaires de l' Alberta de tester le potentiel commercial de leur recherche.

Combler les lacunes dans la commercialisation de la recherche en offrant le programme Lab2Market Validate qui permet aux étudiants et aux chercheurs des établissements postsecondaires de l' de tester le potentiel commercial de leur recherche. Université de l' Alberta (687 750 dollars )

Établir le 5G Living Lab de l'Université de l' Alberta , un réseau privé à échelle commerciale qui permettra aux entreprises de concevoir, de mettre à l'essai et d'adapter les technologies pour qu'elles fonctionnent efficacement sur les réseaux 5G.

Établir le 5G Living Lab de l'Université de l' , un réseau privé à échelle commerciale qui permettra aux entreprises de concevoir, de mettre à l'essai et d'adapter les technologies pour qu'elles fonctionnent efficacement sur les réseaux 5G. Université de Calgary (2 350 000 dollars )

Établir le Canadian Cyber Assessment, Training and Experimentation Centre (CATE), où les chercheurs, les étudiants, les entrepreneurs et les entreprises peuvent tester des solutions de cybersécurité et participer à des formations sur l'atténuation des cyberattaques, ce qui permettra de mieux protéger les organisations et de les rendre moins vulnérables.

Établir le Canadian Cyber Assessment, Training and Experimentation Centre (CATE), où les chercheurs, les étudiants, les entrepreneurs et les entreprises peuvent tester des solutions de cybersécurité et participer à des formations sur l'atténuation des cyberattaques, ce qui permettra de mieux protéger les organisations et de les rendre moins vulnérables. La University Hospital Foundation, l'Institut de santé des os et des articulations de l' Alberta (ABJHI) et l'Université de l' Alberta (1 350 000 dollars )

Créer et fournir une interface permettant aux petites et moyennes entreprises du secteur de la santé d'accéder aux données globales sur la santé de l' Alberta afin qu'elles puissent mieux élaborer et valider des solutions novatrices dans le domaine de la santé.

Liens connexes

