Plus de 1,4 million de dollars accordés afin de soutenir des initiatives de tourisme et de développement économique autochtones

WINNIPEG, MB, le 10 mars 2023 /CNW/ - Il est essentiel de soutenir des initiatives dirigées par des Autochtones pour favoriser la réconciliation économique et la croissance d'une économie qui fonctionne pour tout le monde. Les expériences touristiques menées par des Autochtones donnent en outre des occasions de faire connaître l'histoire et la culture autochtones. Le gouvernement du Canada demeure un partenaire solide qui travaille avec les communautés autochtones pour créer des possibilités et des emplois et offrir un soutien essentiel en matière de développement économique.

Le ministre Boissonnault annonce des investissements fédéraux dans des expériences de tourisme et de développement économique autochtones au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, à l'occasion du Congrès international du tourisme autochtone ayant eu lieu à Winnipeg, au Manitoba, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, a annoncé un investissement fédéral de plus de 1,4 million de dollars. Ces investissements soutiennent un large éventail d'initiatives de tourisme et de développement économique autochtones. Voici quelques exemples de projets uniques recevant un soutien :

La Manitoba Indigenous Tourism Association reçoit 500 000 $ dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme pour apporter un soutien en matière de développement des affaires à des exploitants d'entreprises touristiques autochtones et pour entreprendre des activités de développement des destinations afin d'attirer des visiteurs.

reçoit 500 000 $ dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme pour apporter un soutien en matière de développement des affaires à des exploitants d'entreprises touristiques autochtones et pour entreprendre des activités de développement des destinations afin d'attirer des visiteurs. Le Musée des beaux-arts de Winnipeg reçoit 421 700 $ dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme pour lancer de nouvelles grandes expositions d'art autochtone, introduire une série de nouvelles visites du musée et créer des visites virtuelles afin d'améliorer l'offre aux visiteurs du Musée des beaux-arts de Winnipeg .

reçoit 421 700 $ dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme pour lancer de nouvelles grandes expositions d'art autochtone, introduire une série de nouvelles visites du musée et créer des visites virtuelles afin d'améliorer l'offre aux visiteurs du Musée des beaux-arts de . Techi?Q Ltd. reçoit 384 000 $ dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) pour contribuer à une initiative de développement économique au nom du gouvernement Délı̨nę Got'ı̨nę, dans le but de moderniser l'auberge Grey Goose Lodge dans les Territoires du Nord-Ouest.

« Une industrie du tourisme autochtone solide crée des emplois et des possibilités économiques et attire des visiteurs. Notre gouvernement investit dans les exploitants d'entreprises touristiques autochtones du Manitoba et dans le gouvernement Délı̨nę Got'ı̨nę pour qu'ils puissent croître et faire vivre leurs riches expériences culturelles et leurs expériences de voyage uniques aux visiteurs du monde entier. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années ont été axés sur la survie de notre économie touristique. Alors que nous nous dirigeons vers la relance et la croissance, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur du tourisme autochtone robuste est essentiel à la réconciliation économique et au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie inclusive qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Soutenir le développement durable des entreprises autochtones, diversifier l'économie locale et créer de bons emplois sont autant d'éléments importants de la réconciliation. Notre gouvernement continue de travailler avec des partenaires autochtones en investissant dans des infrastructures touristiques, comme les améliorations apportées à l'auberge Grey Goose Lodge à Délı̨nę, qui contribuent à promouvoir le secteur du tourisme dans la région du Sahtu des T.N.-O. »

- Michael McLeod, député pour les Territoires du Nord-Ouest

« Indigenous Tourism Manitoba n'en étant qu'à ses débuts en tant qu'organisation, le soutien du Fonds d'aide au tourisme nous a vraiment permis d'établir des bases solides dans les domaines des finances, du marketing, de la conception de produits et de la mise en place d'une structure organisationnelle. Les résultats de ce financement seront durables et profiteront grandement aux exploitants d'entreprises touristiques autochtones du Manitoba. »

- Holly Courchene, directrice générale, Indigenous Tourism Manitoba

Le Fonds d'aide au tourisme aide les organisations du secteur du tourisme à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer à recevoir des voyageurs au Canada . PrairiesCan administre le Fonds d'aide au tourisme dans les provinces des Prairies.





. PrairiesCan administre le Fonds d'aide au tourisme dans les provinces des Prairies. Dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) sont réalisés des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités afin d'aider les résidents des territoires nordiques à tirer parti de l'économie de l'innovation du Canada .

Le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 1 418 150 dollars pour soutenir des initiatives de tourisme autochtone au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les investissements sont réalisés dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme (FAT), administré par PrairiesCan dans les provinces des Prairies, et du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), administré par CanNor dans la région du Nord du Canada.

Fonds d'aide au tourisme (FAT) - 1 034 150 $

Lancé en juillet 2021, le FAT aide les organisations et les entreprises du secteur du tourisme à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique. Il offre également des produits et des services nouveaux ou améliorés, afin d'aider le secteur à attirer davantage de visiteurs canadiens et étrangers et à se préparer à la croissance future. Aujourd'hui, cinq projets du Manitoba financés dans le cadre du FAT par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Molson Lake Lodge (52 450 $)

Rouvrir et agrandir un chalet de pêche nordique éloigné à Norway House .





Rouvrir et agrandir un chalet de pêche nordique éloigné à . Manitoba Indigenous Tourism Association (500 000 $)

Apporter un soutien en matière de développement des affaires à des exploitants d'entreprises touristiques autochtones et entreprendre des activités de développement des destinations afin d'attirer des visiteurs dans le secteur touristique autochtone du Manitoba .





Apporter un soutien en matière de développement des affaires à des exploitants d'entreprises touristiques autochtones et entreprendre des activités de développement des destinations afin d'attirer des visiteurs dans le secteur touristique autochtone du . Musée des beaux-arts de Winnipeg (421 700 $)

Lancer de nouvelles grandes expositions d'art autochtone, introduire une nouvelle série de visites du musée et créer des visites virtuelles afin d'améliorer l'offre aux visiteurs de WAG-Qaumajuq. De plus, lancer une exposition itinérante estivale dans les régions rurales du Manitoba , exposition qui contribuera à promouvoir le musée et à attirer des visiteurs d'autres régions de la province.





Lancer de nouvelles grandes expositions d'art autochtone, introduire une nouvelle série de visites du musée et créer des visites virtuelles afin d'améliorer l'offre aux visiteurs de WAG-Qaumajuq. De plus, lancer une exposition itinérante estivale dans les régions rurales du , exposition qui contribuera à promouvoir le musée et à attirer des visiteurs d'autres régions de la province. Prairie Berry (60 000 $)

Élargir l'expérience de la ferme à la table en ajoutant de l'espace pour accueillir plus de visiteurs, en améliorant le bâtiment polyvalent et en ajoutant des activités culturelles autochtones à Glenlea , au Manitoba .

Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) - 384 000 $

Dans le cadre d'IDEENord sont réalisés des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités afin d'aider les résidents des territoires nordiques à tirer parti de l'économie de l'innovation du Canada. Aujourd'hui, un projet financé au titre d'IDEENord par l'intermédiaire de CanNor a été annoncé :

Techi?Q Ltd (384 000 $)

Soutenir la modernisation de l'auberge Grey Goose Lodge, y compris l'installation de nouvelles chaudières, la création d'une salle de conférence, l'élaboration de nouveaux manuels d'exploitation et de formation et de matériel de marketing, la mise à jour du site Web, l'achat de mobilier et les frais d'expédition.

