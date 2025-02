BAIE DE L'ARCTIQUE, NU, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Dundas Harbour Relocation Society

Réparer les torts du passé est essentiel pour faire progresser la réconciliation et renouveler la relation entre les Inuit et la Couronne.

Documents connexes VOIR PDF Le ministre Anandasangaree présente des excuses aux familles inuites pour les réinstallations de Dundas Harbour (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

Aujourd'hui, le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord a présenté des excuses pour les multiples réinstallations forcées de familles inuites de leurs domiciles à Kinngait (anciennement Cape Dorset), au Nunavut, vers des terres inconnues et inhospitalières entre 1934 et 1948.

Ces réinstallations forcées ont donné la priorité à la souveraineté du Canada au détriment de la vie des Inuit, en dépit du bien-être des enfants, des jeunes et de leurs familles. Elles ont brisé des liens de parenté, ont rompu les liens avec la terre et ont érodé les connaissances traditionnelles en plus de l'identité culturelle. Le profond préjudice infligé continue de se répercuter sur plusieurs générations, laissant un héritage de marginalisation et de traumatisme intergénérationnel.

Le chemin qui a mené à ces excuses a été long, mais il a été dirigé par la résilience et l'engagement des survivants et de leurs familles. Isaac Shooyook, un des derniers survivants des réinstallations, a passé des années à demander justice. Bien que de nombreux survivants ne soient plus là pour assister à ce moment, nous rendons hommage à leur force, à leur résilience et à l'effet durable de leur combat pour que justice leur soit rendue.

Conformément à un règlement négocié signé le 22 janvier 2025, le Canada a versé 4,5 millions de dollars à la Dundas Harbour Relocation Society, pour soutenir les familles inuites qui ont porté le fardeau de ces épreuves. Bien que nous soyons conscients qu'aucune somme d'argent ne peut véritablement compenser ou effacer les épreuves endurées par les Inuit, ce règlement représente un pas important vers la guérison et la justice.

Ces excuses longuement attendues constituent une étape essentielle dans la guérison de la relation entre le gouvernement fédéral et les Inuit, dans l'avancement de la réconciliation et dans la promotion d'un avenir plus fort, plus sain et plus prospère pour les Inuit.

Citations

« Je suis soulagé de voir que le gouvernement du Canada présente ces excuses tant attendues. Malheureusement, les personnes réinstallées ne sont plus en vie aujourd'hui. J'ai connu et visité les Aînés lorsqu'ils étaient encore en vie et ils m'ont parlé de leurs souffrances. Mais ces excuses leur permettront de s'exprimer sur ce qu'ils ont enduré il y a plus de quatre-vingts ans. J'ai entamé ce processus il y a 15 ans, après la présentation des excuses pour les exilés de l'Extrême-Arctique. Je suis heureux d'en voir la fin. Même si cette reconnaissance a pris beaucoup trop de temps, elle est un pas vers la guérison. Que ces excuses puissent apporter un réconfort aux descendants et aux familles qui perpétuent ces histoires et servir à rappeler que leur résilience et leur vérité ne seront pas oubliées. »

Isaac Shooyook

Aîné et survivant des réinstallations de Dundas Harbour

« Nous en sommes maintenant à l'étape de la mobilisation pour enfin exposer la vérité sur les familles de Kinngait qui ont été réinstallées à Dundas Harbour, confirmant que cela s'est bel et bien produit. J'ai été témoin et j'ai ressenti moi-même les effets de cette réinstallation et cela rend d'autant plus important le partage du message afin que les Aînés qui ont subi les effets de la réinstallation puissent être et soient reconnus à leur juste valeur. Il a fallu beaucoup de temps pour révéler les événements malheureux causés par la réinstallation, et il est regrettable que la majorité des Aînés soient déjà décédés, sans jamais entendre les excuses et la reconnaissance qu'ils méritent tant. C'est pourquoi il est vital de partager toutes les conséquences de la réinstallation avec leurs descendants et d'accepter les excuses, car elles reconnaissent l'injustice de la réinstallation. J'ai hâte de vivre dans la paix et l'harmonie après la présentation des excuses. »

Sarah Philip

Dundas Harbour Relocation Society

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a reconnu sa responsabilité dans les préjudices continus subis par les familles inuites en raison des réinstallations de Dundas Harbour. Rectifier cette injustice est un pas important vers la réconciliation et le renouvellement de nos relations avec les Inuit. Merci à la Dundas Harbour Relocation Society, qui, par ses convictions et son travail, a rendu possible cette journée historique. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits saillants

Les Tallirutiit ont été les premiers Inuit à être réinstallés de force par le gouvernement du Canada, une pratique qui est devenue courante au cours des décennies suivantes.

En 1934, Aiyow, ses fils Kigutak, Shappa, Qavavauq, Napassikallak et sa fille unique Etillui sont déplacés de Kinngait (anciennement Cape Dorset ) à Dundas Harbour (Tallirutiit) sur l'île Devon, à plus de 1 000 kilomètres de là. On leur avait promis un retour dans deux ans, mais elles ont été plutôt réinstallées à plusieurs reprises.

) à (Tallirutiit) sur l'île Devon, à plus de 1 000 kilomètres de là. On leur avait promis un retour dans deux ans, mais elles ont été plutôt réinstallées à plusieurs reprises. Les réinstallations ont eu lieu comme suit : 1934 : De Kinngait à Dundas Harbour 1936 : De Dundas Harbour à la Baie de l'Arctique 1937 : De la Baie de l'Arctique à Fort Ross 1948 : De Fort Ross à Spence Bay

Isaac Shooyook, l'un des derniers Aînés des descendants, a passé des années à demander justice. En février 2010, il a écrit pour la première fois à Leona Aglukkaq , alors députée, et a eu de nombreuses discussions avec elle, qui a soutenu les efforts déployés pour lancer le processus.

, alors députée, et a eu de nombreuses discussions avec elle, qui a soutenu les efforts déployés pour lancer le processus. La Dundas Harbour Relocation Society représente les familles inuites qui ont été réinstallées au Nunavut entre 1934 et 1948. Bien qu'Isaac Shooyook se soit affairé à cette tâche pendant de nombreuses années avant, la Dundas Harbour Relocation Society s'emploie depuis plus de 10 ans à obtenir reconnaissance et justice.

entre 1948. Bien qu'Isaac Shooyook se soit affairé à cette tâche pendant de nombreuses années avant, la Dundas Harbour Relocation Society s'emploie depuis plus de 10 ans à obtenir reconnaissance et justice. Le 23 avril 2014, la Dundas Harbour Relocation Society a déposé exposé de demande à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord du Canada, dans laquelle elle demandait une indemnisation et des excuses de la part du Canada pour ces réinstallations.

Le 22 janvier 2025, après des années de négociations, la Dundas Harbour Relocation Society et le gouvernement du Canada ont signé une entente de règlement.

Produits connexes

Excuses du gouvernement du Canada pour les réinstallations de Dundas Harbour

Inclure le lien vers les excuses https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/prev-prev/fra/1740492233006/1740492259952

Restez branché

Participez à la conversation sur les Autochtones du Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour en savoir plus ou pour vous abonner, visitez le www.rcaanc.gc.ca/RSS.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Steven Cooper, K.C., Avocat et notaire, Avocat de la Dundas Harbour Relocation Society, Cooper Regel LLP, [email protected], 1-800-994-7477; Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]