OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Il est essentiel de remédier aux injustices historiques et de travailler en partenariat avec les communautés autochtones pour faire progresser la réconciliation au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé la nomination de Murray Rankin à titre de représentant spécial du ministre chargé d'évaluer les répercussions du legs de la mine Giant sur les droits historiques issus des traités et d'explorer les voies possibles de résolution.

Murray Rankin est un ancien parlementaire et un ancien ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation du gouvernement de la Colombie-Britannique. Avocat possédant une grande expertise en matière de droit autochtone, de droit de l'environnement et de droit public, il est diplômé de l'université de Toronto et de la faculté de droit de l'université Harvard.

En tant que représentant spécial du ministre, M. Rankin travaillera indépendamment de RCAANC et de CanNor et relèvera directement du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord. Son expérience et ses connaissances serviront à étayer les futures recommandations visant à remédier aux préjudices causés par les activités de la mine Giant. Un rapport final est attendu en 2026. Il contiendra des recommandations et des idées pour soutenir une résolution et avancer sur la voie de la réconciliation et de la guérison.

« La nomination de M. Rankin est une nouvelle étape importante dans la résolution du problème du legs de la mine Giant. J'ai eu le plaisir de travailler avec M. Rankin lorsqu'il était ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, où nous avons fait progresser le changement générationnel en partenariat avec les communautés autochtones. Je me réjouis de son leadership dans ce travail essentiel et je le remercie de son engagement à faire progresser la réconciliation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Je suis très honoré d'assumer ce rôle de représentant spécial du ministre chargé d'évaluer les effets durables de la mine Giant. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé aux côtés des communautés autochtones pour faire respecter les droits, faire progresser la réconciliation et rechercher des solutions significatives à des problèmes complexes. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec mes partenaires pour mieux comprendre les répercussions de la mine sur les droits issus des traités et de travailler ensemble à l'élaboration d'une solution juste et équitable pour l'avenir. »

Murray Rankin

Représentant spécial du ministre

La mine Giant a été exploitée entre 1948 et 2004 et a été l'une des mines d'or les plus longtemps exploitées au Canada. Le gouvernement du Canada est devenu responsable du site lorsque les propriétaires ont fait faillite. Il s'agit de l'un des sites contaminés les plus prioritaires du Canada, dont le passif environnemental comprend 237 000 tonnes de trioxyde de diarsenic stockées dans des chambres souterraines.

a été l'une des mines d'or les plus longtemps exploitées au Canada. Le gouvernement du Canada est devenu responsable du site lorsque les propriétaires ont fait faillite. Il s'agit de l'un des sites contaminés les plus prioritaires du Canada, dont le passif environnemental comprend 237 000 tonnes de trioxyde de diarsenic stockées dans des chambres souterraines. L'assainissement du site de la mine Giant par le Canada a débuté en juillet 2021. L'objectif principal du projet est de protéger la santé et la sécurité humaines ainsi que l'environnement. Cela nécessite le confinement et la gestion à long terme des déchets de trioxyde de diarsenic et le traitement de l'eau, ainsi que le nettoyage de la surface du site.

En 2021, le Canada a signé trois accords concernant la recherche d'une solution avec la Yellowknives Dene First Nation en ce qui concerne l'héritage de la mine Giant : le Protocole d'entente sur le processus de collaboration, qui indique comment les parties partageront l'information et développeront une compréhension commune des faits; le Protocole de coopération qui décrit comment le bureau régional des Territoires du Nord-Ouest facilitera les discussions entre d'autres ministères fédéraux et la Yellowknives Dene First Nation afin de répondre à leurs priorités sociales; l'accord sur les avantages pour la communauté concernant l'offre d'avantages socioéconomiques dans le cadre du projet d'assainissement de la mine Giant.



