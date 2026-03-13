OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé la nomination d'Anton Boegman comme candidat au poste de commissaire à la transparence en matière d'influence étrangère.

En tant que commissaire, M. Boegman jouera un rôle de premier plan dans l'administration et l'application de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère. Il sera notamment chargé de la gestion et de la supervision d'un registre public répertoriant les activités d'influence étrangère menées au Canada. Le registre permettra de sensibiliser le public aux efforts déployés pour influencer les processus politiques et gouvernementaux du Canada. Cette transparence accrue contribuera à la lutte contre les tentatives d'influence étrangère illégales et illicites.

M. Boegman a été choisi en raison de ses capacités éprouvées de leadership. Il possède une expérience considérable dans le domaine des processus électoraux, ayant notamment occupé le poste de directeur général des élections de la Colombie-Britannique de 2018 à 2025. Il est également parfaitement bilingue.

La sélection du candidat au poste de commissaire s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par le gouvernement du Canada pour renforcer la capacité de résilience face aux activités d'ingérence étrangère et pour accroître la confiance du public envers les processus politiques et gouvernementaux du Canada.

Citation

« M. Boegman jouera un rôle de premier plan dans nos efforts visant à accroître la transparence dans le domaine de l'influence étrangère, notamment par la gestion et la supervision d'un registre des activités d'influence étrangère. En favorisant l'ouverture et la sensibilisation du public, ces mesures renforceront la confiance des citoyens en nos processus et amélioreront notre protection contre les activités préjudiciables d'ingérence étrangère. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le 20 juin 2024, le Canada a déposé la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère , figurant à la partie 4 du projet de loi C-70. La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère prévoit la nomination d'un commissaire indépendant et la création d'un registre sur les activités d'influence étrangère.

, figurant à la partie 4 du projet de loi C-70. La prévoit la nomination d'un commissaire indépendant et la création d'un registre sur les activités d'influence étrangère. Les règlements qui seront utilisés pour soutenir la mise en œuvre de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère ont été publiés dans la Gazette du Canada le 2 janvier 2026, pour une période de consultation publique de 30 jours.

ont été publiés dans la Gazette du Canada le 2 janvier 2026, pour une période de consultation publique de 30 jours. La nomination du commissaire ne peut avoir lieu qu'après : La consultation des leaders parlementaires et l'approbation de la Chambre des communes et du Sénat; l'entrée en vigueur de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère et de ses règlements connexes; la mise sur pied du bureau du commissaire et du registre.



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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, inistre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]