OTTAWA, ON, le 11 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique pour les Prairies, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, j'ai approuvé une demande du gouvernement du Nunavut de déployer d'urgence les Rangers canadiens des Forces armées canadiennes au hameau de Gjoa Haven afin d'aider à distribuer de l'eau potable et fournir un soutien logistique après qu'une panne d'électricité a menacé le système d'eau de la communauté et déclenchant un état d'urgence local.

Le Centre des opérations du gouvernement de la Sécurité publique Canada travaille avec le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes pour s'assurer que les résidents de Gjoa Haven disposent du soutien et des ressources dont ils ont besoin.

Nous demeurons en étroite communications avec le gouvernement du Nunavut et nous continuerons de travailler avec le territoire pour répondre aux besoins de la communauté. »

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]