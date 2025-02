Une contribution de CanNor pouvant aller jusqu'à 6 millions de dollars appuie la construction d'une usine de logements modulaires à Arviat.

ARVIAT, NU, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les logements abordables sont une priorité pour le Nunavut. Les communautés du territoire doivent payer des coûts d'expédition, de matériaux et de main-d'œuvre parmi les plus élevés du Canada pour la construction de logements. Le gouvernement du Canada collabore avec les Inuits, le gouvernement territorial et les entreprises locales pour élaborer des solutions basées au Nunavut qui permettront à un plus grand nombre de résidents du Nunavut d'avoir leur propre maison.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 6 millions de dollars dans Sakku Properties Ltd. (SPL) pour appuyer la construction d'une usine de logements modulaires à Arviat, au Nunavut. Cela comprend l'achat et l'expédition de matériaux ainsi que l'installation de la structure en acier, du toit et de l'enveloppe du bâtiment.

Lorsque l'usine commencera ses activités plus tard en 2025, 40 employés à temps plein en assureront le fonctionnement. L'usine devrait produire environ 40 maisons par année. La SPL intégrera également un programme de formation afin d'investir dans le perfectionnement des travailleurs spécialisés locaux, contribuant ainsi au soutien des opérations tout en augmentant le nombre d'employés inuits dans l'industrie de la construction dans l'ensemble de la région de Kivalliq.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de CanNor, continue de soutenir des projets novateurs qui stimulent la croissance des entreprises du secteur du logement dans le Nord, réduisent les coûts de logement et offrent un nouvel espace pour le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

« Les habitants du Nord connaissent bien l'innovation. Ils comprennent les conditions uniques auxquelles ils sont confrontés et s'appuient sur leurs connaissances locales et leur sens pratique pour accomplir leur travail. En offrant son appui soutenu à l'usine de logements modulaires de Sakku Properties Ltd., le gouvernement du Canada investit dans une initiative locale qui permettra la construction de plus de maisons au Nunavut, par les résidents du Nunavut et pour eux. Je suis heureux que, grâce à ce projet, Sakku Properties Ltd. augmente les possibilités pour les Inuits d'apprendre des métiers et renforce les capacités dans un secteur indispensable. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« L'Association inuite de Kivalliq est heureuse de voir de nombreux partenaires solides s'unir pour soutenir cette usine de logements modulaires excitante et innovante, la toute première usine de fabrication au Nunavut. Le logement est en situation de crise au Nunavut, et Sakku Innovative Building Solutions est une solution locale importante qui aidera nos communautés à fournir davantage de logements construits par les Inuits et pour les Inuits. »

- Kono Tattuinee, président, Association inuite de Kivalliq

« L'usine de Sakku Innovative Building Solutions à Arviat transformera la façon dont les maisons sont construites au Nunavut. Pour la première fois, elle permettra de construire des maisons et de donner une formation professionnelle tout au long de l'année, tout en produisant des logements conçus pour répondre aux besoins des communautés locales. Nous remercions CanNor pour son partenariat et son soutien à cette initiative novatrice menée par les Inuits. »

- David Kakuktinniq, président, Société d'investissements Sakku

CanNor investira dans ce projet jusqu'à 6 millions de dollars dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. SPL a été constitué en société le 12 octobre 1993 et fait partie du groupe de la Société d'investissements Sakku, qui est une société inuite désignée et l'organe de développement de l'Association inuite de Kivalliq. SPL exerce ses activités principalement dans le secteur de l'immobilier et dispose d'un portefeuille diversifié qui comprend à la fois des biens résidentiels et commerciaux. À ce jour, SPL a fourni 13 millions de dollars de ses propres fonds pour l'usine de logements modulaires.

