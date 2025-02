Le nouveau financement soutient les solutions alimentaires pilotées dans le Nord et réduit la dépendance aux chaînes d'approvisionnement du Sud.

IQALUIT, NU, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Il existe, dans le secteur alimentaire du Nord du Canada, un potentiel considérable pour augmenter la production, faire croître l'économie et créer de nouveaux emplois. Il est essentiel d'appuyer des projets menés par les communautés, pour tirer avantage des connaissances et des ressources locales, consolider des réseaux alimentaires adaptés à la culture et trouver des solutions novatrices aux défis régionaux.

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit près de 15 millions de dollars en financement renouvelé sur trois ans pour le Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI). Le FICNI est un programme qui a fait ses preuves, appuyant des entreprises du secteur alimentaire et des entreprises sociales, y compris des projets communautaires et autochtones qui réduisent la dépendance à l'égard de l'industrie alimentaire du Sud.

Le financement sera administré par l'entremise de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) pour les territoires, alors que l'Agence de développement économique du Canada (DEC) pour les régions du Québec et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) administreront le nouveau financement pour le Nunavik (Nord du Québec) et le Nunatsiavut (Nord du Labrador), respectivement.

Le gouvernement du Canada, en renouvelant et en élargissant ce programme d'importance, appuie des initiatives qui permettent de rehausser la résilience alimentaire des collectivités et de diversifier la croissance économique dans le Nord.

Citations

« Au cours des cinq dernières années, CanNor a financé des solutions alimentaires dans le Nord, dans les trois territoires, grâce au Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées. L'élargissement du financement au service des communautés de l'Inuit Nunangat marque une nouvelle étape importante permettant de promouvoir le bien-être dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« Aujourd'hui, nous faisons avancer l'important travail de réconciliation en appuyant le développement économique dans les communautés autochtones. Nous sommes fiers de financer des projets dans le secteur de l'alimentation au Nunavik. Le succès de ces projets contribuera à renforcer les systèmes alimentaires dans les communautés inuites du Nord du Québec et à dynamiser l'économie québécoise. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Faits en bref

Par l'intermédiaire du FICNI, près de 15 millions de dollars seront investis sur trois ans dans les territoires, le Nord-du-Québec et le Labrador : 9 000 000 $ seront administrés par CanNor pour des projets au Nunavut , dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon ; 4 081 000 $ seront administrés par DEC pour des projets au Nunavik (Nord-du-Québec); 1 773 000 $ seront administrés par l'APECA pour des projets au Nunatsiavut (Nord du Labrador ). Chaque agence de développement économique gérera les fonds de manière distincte en fonction des exigences locales.

Le FICNI actuel est une version renouvelée et élargie du programme qu'a administré CanNor entre 2019 et 2024. Durant cette période, 15 millions de dollars ont été versés à des projets proposant des solutions relatives à l'alimentation dans le Nord, dans les trois territoires.

2024. Durant cette période, 15 millions de dollars ont été versés à des projets proposant des solutions relatives à l'alimentation dans le Nord, dans les trois territoires. L'élargissement du financement à l'ensemble de l'Inuit Nunangat s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le gouvernement du Canada dans la Politique sur l'Inuit Nunangat, qui vise à harmoniser les programmes et les services dans toutes les régions inuites du Canada , soit l'Inuvialuit, le Nunavut , le Nunavik et le Nunatsiavut.

Liens connexes

Nos réseaux

Suivez CanNor sur X, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Greg Frame, Attaché de presse, Bureau du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]