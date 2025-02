Une contribution de CanNor allant jusqu'à 6 millions de dollars permettra de mener des travaux d'ingénierie et de conception préliminaires visant à explorer un projet hydroélectrique près d'Iqaluit

IQALUIT, NU, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Le Canada peut compter sur des ressources renouvelables abondantes pour fournir aux foyers et aux entreprises une énergie plus propre et plus fiable. Dans le Nord, les investissements dans les énergies renouvelables peuvent contribuer à réduire la dépendance à l'égard des centrales au diesel à forte empreinte carbone, qui sont encore la principale source d'énergie pour bon nombre de collectivités nordiques, dont Iqaluit et l'ensemble des collectivités du Nunavut.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé un investissement fédéral allant jusqu'à 6 millions de dollars à la Corporation Nunavut Nukkiksautiit (CNN) pour la Phase III des travaux d'ingénierie et de conception préliminaires visant la construction d'un projet hydroélectrique près d'Iqaluit. Cela couvre la collecte des données de terrain, la tenue de travaux d'ingénierie et de conception, l'élaboration de modèles financiers et la poursuite d'un dialogue public. Cet investissement s'appuie sur les 7 millions de dollars accordés par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada en 2021. Une fois terminé, le projet Iqaluit Nukkiksautiit comprendrait un projet hydroélectrique traditionnel d'une puissance de 15 à 30 mégawatts (MW) situé à environ 60 kilomètres au Nord-Est de la ville d'Iqaluit.

Le gouvernement du Canada s'engage à investir dans les infrastructures du Nord afin de renforcer l'indépendance énergétique, de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de stimuler la croissance économique. Cela comprend le soutien à des projets locaux qui exploitent l'immense potentiel du Nord en matière d'énergie renouvelable, renforcent la souveraineté et la sécurité énergétique et créent des carrières et des possibilités d'emploi intéressantes pour les résidents du Nord.

« Investir dans des projets comme le projet Iqaluit Nukkiksautiit, c'est investir dans la sécurité énergétique et la croissance économique à long terme du Nunavut. Grâce à la promotion de solutions locales en matière d'énergie renouvelable, nous contribuons à créer de bons emplois, à réduire les émissions et à renforcer l'indépendance énergétique d'Iqaluit et du territoire ».

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« Ce projet dirigé par la Qikiqtani Inuit Association, lancé en 2005, est un plan à long terme visant à fournir une source d'énergie durable, abordable et fiable à la capitale du Nunavut. Cette initiative de construction nationale permettrait de réduire l'empreinte carbone du Nunavut, de diminuer la dépendance de notre territoire au diesel et d'assurer un approvisionnement en énergie renouvelable pour la capitale. Le projet hydroélectrique d'Iqaluit marquerait une avancée décisive vers l'énergie propre et l'autosuffisance pour le Nunavut. Ces investissements arrivent à un moment crucial, car plus que jamais, nous devons investir dans la sécurité énergétique de notre propre pays et renforcer notre économie. »

- L'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut

« La Qikiqtani Inuit Association milite depuis longtemps pour la protection des terres et des eaux essentielles à la culture inuite. La transition vers l'énergie renouvelable contribue à préserver ces éléments fondamentaux de la vie inuite, en harmonie avec les efforts de l'Association pour protéger notre environnement pour les générations futures. En réduisant notre dépendance au diesel importé et en exploitant des ressources énergétiques locales et renouvelables, nous honorons non seulement notre rôle traditionnel de gardiens de la terre, mais nous renforçons aussi notre résilience et notre autonomie. »

- Olayuk Akesuk, président, Qikiqtani Inuit Association

« En tant qu'Inuit, notre culture et nos traditions sont profondément enracinées dans notre territoire. Le projet Iqaluit Nukkiksautiit ne se limite pas à la production d'une énergie plus propre, mais vise à bâtir un avenir durable et autonome pour les Iqalungmiut. En étant à l'avant-garde des énergies renouvelables, nous prenons en main notre propre avenir. Investir dans des solutions énergétiques locales, c'est investir dans les générations futures d'Inuit, en garantissant l'accès à nos terres, nos eaux et nos ressources pour de nombreuses années à venir. »

- Harry Flaherty, président-directeur général, Corporation Nunavut Nukkiksautiit

CanNor contribue jusqu'à 6 millions de dollars sur cinq ans à ce projet au titre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de financement.





IDEENord effectue des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.





Le programme ARDEC Nord de RCAAN a accordé 7 millions de dollars au projet Iqaluit Nukkiksautiit sur une période de trois ans à partir de 2021 pour soutenir les activités de faisabilité préliminaires. Le programme ARDEC Nord aide les collectivités autochtones et nordiques à diminuer leur dépendance au diesel pour produire de la chaleur et de l'électricité.





La Corporation Nunavut Nukkiksautiit (CNN) est une filiale à part entière de la Corporation Qikiqtaaluk, la corporation régionale de développement économique inuit pour la région de Qikiqtani, propriété de la Qikiqtani Inuit Association (QIA).





Le site proposé du projet, sur la Kuugaluk (rivière McKean Sud ) a été retenu à la suite d'une analyse approfondie et de la tenue de consultations publiques au cours de phases antérieures du projet, et est appuyé par le gouvernement du Nunavut , la Qikiqtani Inuit Association et la ville d' Iqaluit .

Personnes-ressource: Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Greg Frame, Secrétaire de presse, Cabinet du ministre des Relations Couronne-Autochtones, des Affaires du Nord et de CanNor, [email protected]; Sima Sahar Zerehi, Chef des opérations stratégiques, Bureau du premier ministre P.J. Akeeagok, 867-975-5059, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Nunavut, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Jess Puddister, Gestionnaire, Stratégie et opérations, Corporation Nunavut Nukkiksautiit, [email protected]