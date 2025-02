La somme de 400 000 $ aidera à la conception et à la planification d'une installation future à Iqaluit

IQALUIT, NU, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les aînés méritent de vivre dans la dignité et d'avoir une résidence où ils sont entourés de leurs amis et de leur famille et peuvent conserver les liens avec leur culture. Investir pour permettre aux aînés de vieillir chez eux tout en maintenant une vie active et autonome renforce les liens communautaires et offre de nouvelles voies pour relier les générations.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé un investissement fédéral jusqu'à hauteur de 400 000 $ pour la Pairijiit Tigummiaqtikkut, une association inuite sans but lucratif dirigée par des aînés à Iqaluit. Ce financement servira à la réalisation de dessins techniques pour un immeuble d'habitation et complexe communautaire pour les aînés, ainsi qu'à l'élaboration de plans prêts aux appels d'offres. L'organisme prévoit d'ouvrir son nouvel immeuble d'habitation à Noël 2027.

Le Nunavut est confronté à une pénurie critique d'options de logement autonome pour les aînés. Ce projet aidera à combler le manque de logements et de ressources communautaires pour les aînés d'Iqaluit, tout en appuyant leur santé, leur autonomie et leur bien-être. Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada, par l'entremise de CanNor, aide les aînés d'Iqaluit à accéder à des logements leur permettant de demeurer au Nunavut et de s'épanouir. Le projet correspond également aux objectifs de CanNor grâce au programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), en appuyant le développement d'infrastructures à petite échelle qui répondent à des besoins spécifiques des communautés, tout en favorisant une prospérité accrue et le renforcement des capacités locales.

« Aucun aîné ne devrait être contraint de quitter sa collectivité en raison d'un manque de soins locaux. Notre gouvernement est fier d'appuyer la Pairijiit Tigummiaqtikkut, qui travaille aux côtés d'aînés pour concevoir des logements et un complexe communautaire à Iqaluit. Cette installation fournira des logements plus que nécessaires et permettra de soutenir la population en croissance d'aînés dans la ville, tout en favorisant la langue, les compétences culturelles et la stabilité sociale de l'ensemble de la collectivité. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« La Pairijiit Tigummiaqtikkut est reconnaissante du soutien et de la contribution de CanNor à un projet qui profite aux aînés, aux familles et à la collectivité. Cette expérience permettra d'acquérir les ressources et les compétences nécessaires pour offrir des options de logement aux aînés autonomes à la grandeur du Nunavut. »

- Ainiak Korgak, président, Pairijiit Tigummiaqtikkut

CanNor contribue à ce projet à hauteur de 400 000 $ sur un an dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

La contribution de la Pairijiit Tigummiaqtikkut s'élève à 175 000 $ alors que celle de l'Association des chasseurs et des trappeurs Amaroq est de 25 000 $. Le financement total pour la phase 2 de ce projet s'élève à 600 000 $.

IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Fondée en 1987, la Pairijiit Tigummiaqtikkut Society est une société inuite à but non lucratif dont le mandat consiste à offrir aux aînés du soutien, des services, des programmes et la défense des droits.

Une fois achevée, l'installation offrira des logements pour les aînés, des salles de réunion, la distribution de repas à base d'aliments locaux, une cafétéria, un studio de radio et d'enregistrement, un espace réservé à la physiothérapie, une clinique médicale et une garderie.

