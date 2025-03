TORONTO, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'exploitation des ressources, qui représente environ le tiers du PIB du Nord canadien, contribue à la réussite économique des habitants du Nord et de l'ensemble du pays. Les projets d'exploration et de développement miniers ont le potentiel de soutenir les économies du Nord pendant de nombreuses années et de jouer un rôle clé dans la prospérité et la croissance économique des collectivités.

Le 5 mars, au Congrès 2025 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé un investissement fédéral qui pourrait totaliser 420 000 $ à l'intention des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Ce financement viendra prêter main-forte à un projet de collaboration entre les gouvernements territoriaux visant à attirer les investissements et à dynamiser la croissance du secteur minier dans le Nord grâce à des activités promotionnelles stratégiques qui seront mises en œuvre lors d'événements phares de l'industrie.

Grâce à cet investissement réalisé par l'intermédiaire de CanNor, le gouvernement du Canada permet aux gouvernements territoriaux d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs nationaux et étrangers dans le secteur des ressources et des minéraux critiques provenant de sources responsables dans le Nord.

« L'exploitation minière reste une pierre angulaire du développement économique et communautaire dans le Nord. En soutenant des projets qui attirent divers investisseurs, nous pouvons assurer l'avenir de l'exploitation minière dans l'ensemble des territoires. Des projets comme celui-ci nous permettent de continuer à promouvoir ce secteur vital pour la prospérité du Nord, tout en faisant progresser l'extraction de minéraux critiques stratégiques pour l'ensemble du Canada. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« Les industries minières et d'exploration minérale du Yukon regorgent de potentiel, et le gouvernement du Yukon s'engage à attirer des investissements responsables qui stimulent la croissance et profitent aux Yukonnais. Nous apprécions le soutien du gouvernement du Canada dans la promotion des investissements et le renforcement du secteur minier du Nord. Plus que jamais, investir dans le secteur des minéraux critiques du Nord est essentiel. Cet investissement renforcera la visibilité du Yukon à l'échelle mondiale et accélérera le développement des minéraux critiques, garantissant un avenir plus fort et plus durable pour le Nord et pour le Canada. »

- L'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre du Développement économique

« L'industrie minière est depuis longtemps l'épine dorsale de l'économie des Territoires du Nord-Ouest, offrant des emplois, des opportunités et des avantages durables à nos communautés. Pour l'avenir, attirer des investissements dans l'exploration des minéraux critiques est essentiel afin de s'assurer que le développement des ressources demeure un moteur de croissance économique dans le territoire. Ces investissements permettront de mettre en valeur l'immense potentiel des T.N.-O. sur la scène mondiale, de renforcer les partenariats et de faire progresser un développement responsable au bénéfice des habitants du Nord et de l'ensemble des Canadiens. »

- L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Ce partenariat nous permettra d'attirer des investissements responsables qui auront un impact positif sur les retombées économiques de l'extraction minérale. L'industrie minière est un pilier majeur de notre économie : elle crée des emplois, favorise le commerce intérieur et, en renforçant nos relations panterritoriales, elle permet de libérer tout le potentiel économique du Nord. »

- L'honorable David Akeeagok, ministre du Développement économique et des Transports du Nunavut

CanNor contribue à hauteur de 420 000 $ à ce projet de trois ans dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

IDEENord réalise des investissements cruciaux dans les infrastructures économiques, le développement sectoriel et le renforcement des capacités afin d'aider les habitants des territoires du Nord à tirer parti de l'économie d'innovation du Canada .

. Le projet est une initiative panterritoriale organisée par les gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut . Les gouvernements territoriaux s'emploient à obtenir les autres fonds, ce qui donnera un total de 630 000 $.

