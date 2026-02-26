OTTAWA, ON, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Une gestion budgétaire prudente combine l'utilisation efficace des fonds publics à des investissements visant à soutenir la population canadienne et à stimuler la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a déposé le Budget principal des dépenses 2026-2027 au Parlement au nom du gouvernement du Canada.

Le Budget principal des dépenses 2026-2027 correspond à environ 66 % des dépenses du budget de 2025. Le budget des dépenses propose également le financement d'un large éventail de priorités nationales, dont plus de 48 milliards de dollars pour la Défense nationale afin de renforcer les capacités militaires du Canada.

Les dépenses proposées dans le budget principal des dépenses tiennent compte des économies découlant de l'Examen exhaustif des dépenses. Les économies propres à chaque organisation sont présentées dans le budget de 2025 et des détails supplémentaires seront fournis dans les plans ministériels, qui seront déposés au cours des prochaines semaines.

Citation

« Le budget principal des dépenses prévoit plus de 48 millions de dollars pour renforcer et moderniser les Forces armées canadiennes afin d'assurer la sécurité du Canada, de protéger les Canadiennes et Canadiens et de soutenir la croissance économique. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

Faits saillants

Le Budget principal des dépenses 2026‑2027 présente 502,8 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues, dont 230,4 milliards de dollars devant être votés par le Parlement.

Le budget principal des dépenses prévoit également 272,4 milliards de dollars en dépenses législatives qui ont déjà été approuvées par voie législative.

La série de documents budgétaires comprend les plans ministériels, les rapports sur les résultats ministériels, le budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des dépenses, qui sont déposés tout au long de l'exercice, selon les besoins.

Les montants de dépenses indiqués dans les budgets des dépenses représentent les sommes maximales que chaque ministère ou organisme demande au Parlement d'autoriser.

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

