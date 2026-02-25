OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser un milieu de travail sécuritaire, sain et inclusif où la réussite du personnel noir de la fonction publique est reconnue et soutenue.

Afin de respecter cet engagement, nous avons fait progresser les initiatives annoncées en février 2025 dans le cadre du Plan d'action pour les fonctionnaires noir•es :

En décembre 2025, le nombre de professionnels et professionnelles d'ascendance noire offrant des services en santé mentale au personnel noir de la fonction publique et aux membres de leur famille immédiate dans le cadre du Programme d'aide aux employés de Santé Canada a triplé pour atteindre 122.

50 cadres de direction d'ascendance noire ont terminé le Programme de développement en leadership pour les cadres supérieurs, et 47 autres le termineront d'ici avril 2026, ce qui portera à 97 le nombre total de personnes diplômées du programme.

92 gestionnaires de la fonction publique suivront le Programme à l'intention des futurs directeurs pour les fonctionnaires noir•es d'ici mars 2026.

Le Programme de perfectionnement du leadership pour les superviseurs et les gestionnaires noir•es a permis d'appuyer 204 personnes entre septembre 2025 et février 2026. De plus, il est prévu que 105 autres personnes se joindront au programme au cours du présent exercice.

La formation en langue seconde destinée au personnel noir a offert un soutien à l'apprentissage à 1 200 personnes. Au cours du prochain exercice, on prévoit appuyer 800 personnes supplémentaires dans le cadre de cette initiative.

Jusqu'à maintenant, 199 fonctionnaires d'ascendance noire ont reçu des services de perfectionnement en leadership dans le cadre du Programme de conseil et encadrement de carrière pour les fonctionnaires noir•es, et 200 autres s'ajouteront à ce nombre au cours du prochain exercice.

En plus de ces progrès, de nouvelles initiatives visant à soutenir le personnel noir de la fonction publique sont maintenant en œuvre, notamment :

Le programme Soutenir les futur•e•s innovateur•trice•s vise à offrir au personnel noir de la fonction publique un accès à des programmes d'apprentissage qui appuieront la transformation numérique du gouvernement.

L'initiative Développer la relève offre de la formation et renforce les capacités des bureaux des ombuds et des services de gestion informelle des conflits afin d'améliorer la résolution des conflits et les services de soutien pour le personnel noir de la fonction publique.

Le Cycle de webinaires sur la santé mentale des employés noirs a également été lancé pour explorer la santé mentale et le racisme systémique en milieu de travail. Ce cycle de webinaires joue un rôle de soutien en continuant d'offrir des espaces culturellement sûrs et adaptés aux traumatismes au personnel noir de la fonction publique et à leurs personnes alliées.

Ces efforts visent à aider le personnel noir de la fonction publique à réussir.

Ce travail continu soutient un milieu de travail sécuritaire, sain et inclusif où tout le monde peut s'épanouir au sein du gouvernement du Canada. »

Faits en bref

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan d'action, les fonctionnaires peuvent communiquer avec le Groupe de travail pour les fonctionnaires noir•es à l'adresse [email protected] .

. Le programme Soutenir les futur•e•s innovateur•trice•s est dirigé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en collaboration avec l'École de la fonction publique du Canada.

L'initiative Développer la relève est une collaboration entre le SCT et les bureaux des ombuds d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), de Services partagés Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Le Cycle de webinaires sur la santé mentale des employés noirs est issu d'un partenariat entre le SCT et ISDE.

Les budgets de 2022 et 2023 prévoyaient près de 50 millions de dollars pour la création et la mise en œuvre du Plan d'action pour les fonctionnaires noir•es afin de mettre sur pied des programmes de perfectionnement professionnel et de soutien en santé mentale pour le personnel noir de la fonction publique.

Au cours de l'exercice 2023-2024, la représentation du personnel noir de la fonction publique s'élevait 5,0 % et, au sein du groupe de la direction, 3,0 % des cadres s'identifiaient comme personne noire.

Selon le rapport sur l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique du Canada de 2023-2024, comparativement aux autres groupes visés par l'équité en matière d'emploi, la proportion de personnes noires est plus élevée dans l'échelle salariale de 50 000 $ à 74 999 $ et elle est plus faible dans toutes les autres échelles salariales, entre 75 000 $ et 250 000 $.

