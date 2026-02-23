OTTAWA, ON, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada montre l'exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour faire la transition vers des activités carboneutres et résilientes aux changements climatiques.

Dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert, dirigée par le Centre pour un gouvernement vert, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor du Canada, a annoncé aujourd'hui que les émissions liées aux activités immobilières et aux parcs de véhicules conventionnels du gouvernement du Canada avaient diminué de 42,5 % au 31 mars 2025 par rapport au niveau de référence de 2005-2006, dépassant ainsi son objectif de réduction de 40 % pour 2025.

Le ministre Ali a également annoncé l'approbation de 25 nouveaux projets financés par le Fonds pour un gouvernement vert, visant à réduire les émissions provenant des activités gouvernementales. Ces projets vont de la mise à l'essai de nouveaux combustibles à faible teneur en carbone pour les navires et l'équipement militaire à la réutilisation et au recyclage de textiles tels que les uniformes pour réduire les émissions attribuables aux nouveaux textiles et aux sites d'enfouissement, en passant par l'installation de thermopompes qui utilisent l'énergie résiduelle de l'équipement scientifique pour chauffer un bâtiment.

Depuis 2019, le Fonds pour un gouvernement vert a permis de fournir plus de 80 millions de dollars pour soutenir plus de 130 projets visant à réduire les émissions liées aux activités du gouvernement.

Ces nouveaux projets contribueront à accélérer l'écologisation des activités gouvernementales, l'objectif étant d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citation

« Tout comme les Canadiens et Canadiennes prennent des mesures pour lutter contre les changements climatiques, le gouvernement du Canada réduit les émissions de ses propres activités et utilise des solutions pratiques pour promouvoir un avenir plus propre et plus résilient. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

« Pour que le Canada atteigne la carboneutralité, il faut passer de l'ambition à l'action. L'écologisation des opérations gouvernementales est un élément important du plan du Canada visant à réduire les émissions et à renforcer la résilience aux changements climatiques. Ces projets montrent comment des solutions pratiques et canadiennes peuvent réduire la pollution, économiser de l'énergie et soutenir un avenir plus propre pour les Canadiens et Canadiennes. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

Dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert, le Centre pour un gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada joue un rôle de leadership pour veiller à ce que les activités du gouvernement du Canada soient carboneutres, résilientes aux changements climatiques et écologiques.

Créé dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert, le Fonds pour un gouvernement vert permet de financer des projets qui visent à réduire les émissions liées aux activités des organisations fédérales.

Le financement des projets provient des ministères et des organismes qui génèrent plus d'une kilotonne de GES par année en raison du transport aérien ou qui contribue volontairement au Fonds.

