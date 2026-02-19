BRAMPTON, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, visitera Iqbal Foods à Brampton afin de souligner les récents investissements du gouvernement du Canada visant à soutenir l'industrie canadienne du bœuf casher et halal.

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec le service des relations avec les médias du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ([email protected]) avant 11 h, le 19 février 2026.

Date

Jeudi 19 février 2026

Heure (heure locale)

14 h - Arrivée

14 h 30 - Début de l'événement

Endroit

Iqbal Foods

499, rue Main Sud

Brampton (Ontario)

L6Y 1N7

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources (média): Mohammad Kamal, Directeur des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), [email protected]