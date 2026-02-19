/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Ali soulignera le soutien du gouvernement à l'industrie canadienne du bœuf casher et halal/ English
19 févr, 2026, 08:00 ET
BRAMPTON, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, visitera Iqbal Foods à Brampton afin de souligner les récents investissements du gouvernement du Canada visant à soutenir l'industrie canadienne du bœuf casher et halal.
Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec le service des relations avec les médias du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ([email protected]) avant 11 h, le 19 février 2026.
Date
Jeudi 19 février 2026
Heure (heure locale)
14 h - Arrivée
14 h 30 - Début de l'événement
Endroit
Iqbal Foods
499, rue Main Sud
Brampton (Ontario)
L6Y 1N7
SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Personnes-ressources (média): Mohammad Kamal, Directeur des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), [email protected]
