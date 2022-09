MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW/ - L'aviation est essentielle pour l'économie du Canada, pour créer de bons emplois et relier les Canadiens les uns aux autres. Le gouvernement du Canada, en partenariat avec le secteur de l'aviation, s'engage à prendre des mesures concrètes pour atteindre ses objectifs climatiques et veiller à ce que les Canadiens disposent d'un réseau de transport efficace et respectueux de l'environnement.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a annoncé la publication du Plan d'action climatique de l'aviation du Canada (2022-2030). Le plan d'action :

présente un objectif de carboneutralité d'ici 2050 pour le secteur de l'aviation canadien; fixe un objectif intentionnellement ambitieux de 10 % pour l'utilisation de carburant d'aviation durable d'ici 2030 afin de faire savoir clairement que le Canada et le secteur de l'aviation reconnaissent la nécessité de volumes importants de carburant d'aviation durable pour atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050; inclut les principales trajectoires et mesures sur lesquelles le gouvernement du Canada et le secteur de l'aviation ont l'intention de travailler pour accroître l'efficacité et réduire la pollution des activités aériennes dans le cadre de ce plan.

Depuis plus d'une décennie, le gouvernement du Canada et le secteur de l'aviation collaborent pour réduire la pollution qui contribue aux changements climatiques. Transports Canada a renouvelé ce plan d'action de manière collaborative avec ses partenaires fédéraux et le secteur de l'aviation.

Ce nouveau plan d'action est un premier pas important vers l'objectif de carboneutralité, ouvrant la voie au gouvernement du Canada et au secteur de l'aviation pour mettre en place une gamme de mesures visant à garantir que l'aviation puisse continuer à fournir aux Canadiens un niveau de service tout en orientant le secteur vers un avenir durable.

Ce plan servira également de base sur laquelle le gouvernement du Canada s'appuiera pour mobiliser davantage les intervenants, les principaux experts et le public sur la voie la plus efficace et la plus équitable vers la réalisation de cet objectif. Le Plan d'action climatique de l'aviation du Canada fera l'objet d'une série de mises à jour, la première en 2024, qui comprendront la réévaluation des prévisions à long terme, le renforcement des engagements à court terme, la fixation d'objectifs intermédiaires et la garantie d'une harmonisation continue avec les engagements du Canada en matière de changements climatiques.

Citations

« Les transports, l'économie et le climat doivent aller de pair. Le Plan d'action climatique de l'aviation du Canada est un bon exemple de la façon dont nous pouvons nous unir pour fixer un objectif de carboneutralité et définir les actions nécessaires pour nous mettre sur la bonne voie. Notre gouvernement s'engagera avec les principaux intervenants et le public pour mettre en œuvre les activités du plan d'action et envisager des mesures supplémentaires pour réduire la pollution. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Faits en bref

Transports Canada a renouvelé ce plan d'action de manière collaborative avec les partenaires fédéraux suivants : Environnement et Changement climatique Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, le Conseil national de recherches Canada, Ressources naturelles Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Et avec les partenaires du secteur de l'aviation suivants : l'Association des industries aérospatiales du Canada, l'Association du transport aérien du Canada, le Conseil des aéroports du Canada, l'Association canadienne de l'aviation d'affaires, le Conseil national des lignes aériennes du Canada et NAV CANADA .

. À la COP 26 , le Canada a signé la déclaration de la Coalition sur l'ambition climatique pour l'aviation internationale. La déclaration comprend un engagement à élaborer un plan d'action présentant en détail les efforts concrets pour réduire les émissions provenant de l'aviation, et à soumettre ce plan à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) avant la 41 e Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

, le Canada a signé la déclaration de la Coalition sur l'ambition climatique pour l'aviation internationale. La déclaration comprend un engagement à élaborer un plan d'action présentant en détail les efforts concrets pour réduire les émissions provenant de l'aviation, et à soumettre ce plan à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) avant la 41 Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale. En 2012, le gouvernement du Canada et le secteur de l'aviation ont publié le premier Plan d'action du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'aviation. Cette initiative volontaire a réuni les efforts collectifs de Transports Canada, des transporteurs aériens canadiens, des aéroports, des fournisseurs de services de navigation aérienne, ainsi que des constructeurs d'aéronefs et des fabricants de moteurs d'avions, pour réduire l'intensité carbonique de ce secteur.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne à www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube , et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055