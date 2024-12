En 2023, 86 nouveaux médicaments brevetés ont été déclarés au CEPMB

OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre fédéral de la Santé, a déposé aujourd'hui le Rapport annuel 2023 du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) auprès des greffiers du Sénat et de la Chambre des communes.

Le Rapport annuel 2023 décrit les tendances en matière de prix et de ventes de médicaments brevetés au Canada. Les ventes de médicaments brevetés en 2023 ont atteint 19,9 milliards de dollars, ce qui représentait environ 47 % du total des ventes de médicaments au Canada.

Le rapport présente également des constatations faites au sujet des dépenses de recherche et développement pharmaceutique au Canada ainsi que des informations à jour sur les activités d'examen de prix et de production de rapports du CEPMB en 2023. Le format du rapport a été révisé pour rendre celui-ci plus concis et facile à lire.

Le CEPMB est un organisme indépendant qui détient des pouvoirs quasi judiciaires. Il protège l'intérêt des consommateurs canadiens en s'assurant que les prix des médicaments brevetés vendus au Canada ne sont pas excessifs. Il présente également des rapports sur les renseignements relatifs aux prix, aux coûts et à l'utilisation de produits pharmaceutiques pour soutenir la prise de décisions éclairées en matière de prix, d'achat et de remboursement.

Faits en bref

En 2023, 1 146 médicaments brevetés destinés à l'usage humain ont été déclarés au CEPMB, dont 86 nouveaux médicaments.

Cinq engagements de baisser volontairement le prix d'un médicament ou de verser les recettes excédentaires potentielles au gouvernement du Canada ont été acceptés en 2023.

ont été acceptés en 2023. Les prix courants des médicaments brevetés étaient plus élevés que ceux de tous les pays du CEPMB11 en 2023 et se situaient au quatrième rang des prix les plus élevés parmi les 31 pays de l'Organisation de coopération et du développement économiques (OCDE).

se situaient au quatrième rang des prix les plus élevés parmi les 31 pays de l'Organisation de coopération et du développement économiques (OCDE). Un total de 514 $ par Canadien ou Canadienne a été dépensé en médicaments brevetés. Il s'agit d'une augmentation de 50 $ par rapport à 2022 qui s'explique majoritairement par l'arrivée de nouveaux médicaments à prix élevés.

Les titulaires de droits ont déclaré 1,07 milliard de dollars en dépenses de recherche et développement (R-D) en 2023, avec un ratio moyen des dépenses de R-D par rapport aux recettes tirées des ventes de 3,7 %. Ce résultat est obtenu à partir de la définition de R-D, donnée dans le Règlement sur les médicaments brevetés.

Liens connexes

Rapport annuel 2023 du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)

