SHUBENACADIE, NS, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Airbus Helicopters a livré le dernier des quatre appareils H125 au ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, concluant ainsi avec succès le programme de renouvellement de la flotte de la province.

Commandés en 2024, les nouveaux appareils remplacent une flotte entrée en service en 2016. La flotte modernisée appuiera des missions provinciales essentielles, notamment la lutte contre les feux de forêt, la recherche et le sauvetage, la surveillance aérienne ainsi que le transport d'urgence et de personnel dans les régions éloignées.

Le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse complète le renouvellement de sa flotte avec quatre hélicoptères H125 d’Airbus

« Ces hélicoptères sont des outils indispensables pour intervenir rapidement en cas d'urgence, soutenir la lutte contre les feux de forêt, mener des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que d'autres missions cruciales qui contribuent à assurer la sécurité des Néo-Écossais », a déclaré le ministre des Ressources naturelles, Tory Rushton. « Merci aux équipes d'Airbus qui ont travaillé en étroite collaboration avec notre équipe des Services aériens pour s'assurer que ces appareils soient parfaitement équipés pour remplir leurs diverses missions. »

« L'achèvement de ce renouvellement d'appareils dote la Nouvelle-Écosse d'une flotte moderne, performante et polyvalente, prête à soutenir le travail essentiel mené par le ministère des Ressources naturelles », a déclaré Dwayne Charette, président d'Airbus Helicopters au Canada. « Partout au Canada, le H125 a prouvé son efficacité dans les environnements les plus exigeants. Nous remercions la Nouvelle-Écosse de sa confiance continue envers Airbus pour soutenir des équipages prêts à intervenir rapidement lorsque les communautés et les ressources naturelles sont en danger. »

Afin de répondre aux besoins opérationnels particuliers du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, ces hélicoptères conçus au Canada sont dotés de certificats de type supplémentaires et d'équipements de mission spécialisés. Ceux-ci comprennent notamment des portes à haute visibilité, des nacelles cargo, une capacité de transport par câble, des miroirs cargo, une fenêtre de plancher agrandie, un coupe-câble, une trousse civière et un panneau utilitaire optimisé.

Reconnu pour ses performances, sa manœuvrabilité et sa polyvalence, le H125 est largement utilisé pour des travaux aériens exigeants et des missions de service public. Son plancher de cabine plat et la vaste gamme d'équipements optionnels offerts permettent aux exploitants de reconfigurer rapidement l'appareil en fonction de la mission à accomplir. Aujourd'hui, plus de 4 800 hélicoptères de la famille H125 sont en service dans le monde et œuvrent dans les conditions les plus exigeantes. Le H125 est le chef de file incontesté du marché dans la catégorie des hélicoptères monomoteurs intermédiaires, avec une part de marché d'environ 75 % en 2025.

SOURCE Airbus

Contacts pour les médias : Alison Ivan, AIRBUS, Helicopters, +1 905 531 5267, [email protected]; Amélie Forcier, AIRBUS, Canada, +1 514 452 5279, [email protected]