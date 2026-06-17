Airbus livre le premier H135 destiné au programme de formation du personnel navigant de l'avenir du Canada

FORT ÉRIÉ, ON, le 17 juin 2026 /CNW/ - Airbus a livré le premier hélicoptère H135 destiné au programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FPNA) du Canada, franchissant ainsi une étape clé dans la modernisation de la formation des pilotes de l'Aviation royale canadienne (ARC).

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L'appareil, désigné CT-153 Juno pour son service au sein de l'ARC, contribuera à former la prochaine génération de pilotes militaires grâce à une plateforme d'entraînement moderne bimoteur équipée de la suite avionique Helionix d'Airbus. Le H135 a été sélectionné par SkyAlyne, maître d'œuvre responsable de la prestation du programme FPNA, afin de répondre à l'évolution des besoins de formation des futurs pilotes d'hélicoptères de l'ARC.

« Notre mission commune consiste à donner à l'ARC un avantage décisif dans les airs. En travaillant ensemble, dans un esprit de collaboration, l'industrie, les forces armées et le gouvernement peuvent accomplir un meilleur travail, plus rapidement, afin que l'ARC dispose du personnel navigant le mieux formé au monde. Notre sélection du CT-153 Juno (Airbus H135) est un élément central de cette initiative », a déclaré Kevin Lemke, directeur général de SkyAlyne. « Je tiens à remercier personnellement les équipes de l'ensemble de l'écosystème FPNA pour leur collaboration qui a permis de livrer le premier CT-153 (H135) à l'ARC en seulement 18 mois. »

« Cette première livraison constitue une avancée importante pour le programme de formation du personnel navigant de l'avenir et pour la prochaine génération de pilotes de l'Aviation royale canadienne. Elle met également en lumière l'ampleur des capacités livrées ici même, au Canada », a déclaré Dwayne Charette, président d'Airbus Helicopters au Canada. « Elle confirme notre engagement à long terme à soutenir la défense canadienne grâce à une expertise fiable et établie au pays, et renforce les assises des missions et des partenariats à venir. Nous sommes fiers de collaborer avec l'ARC et le gouvernement du Canada pour livrer le CT-153 Juno et soutenir le rôle essentiel qu'il jouera pendant de nombreuses années. »

Le H135 fait partie d'une famille d'appareils dont plus de 1 600 exemplaires ont été livrés à plus de 325 exploitants dans le monde. Plus de 200 hélicoptères de la famille H135 ont été livrés ou sont en commande pour des missions d'entraînement militaire, totalisant plus de 650 000 heures de vol. Le CT-153 Juno contribuera au développement des compétences fondamentales des pilotes, notamment la formation ab initio de base, la formation avancée au vol aux instruments (IFR) et l'entraînement tactique. La suite avionique Helionix d'Airbus facilite également une transition harmonieuse vers des appareils plus grands et plus complexes.

Avec cette livraison, l'ARC rejoint 12 autres forces militaires dans le monde qui utilisent le H135 pour former leurs futurs équipages, dont plusieurs proches alliés du Canada. La flotte canadienne de Juno sera basée à la 15e Escadre Southport, auprès de la 3e École de pilotage des Forces canadiennes.

Le programme FPNA représente un investissement à long terme du gouvernement du Canada visant à moderniser la formation des pilotes au sein de l'ARC. Airbus Helicopters continuera de soutenir le programme grâce à la livraison de plateformes fiables, éprouvées en mission et alignées sur les exigences opérationnelles du Canada. Les appareils sont achevés et livrés depuis le site industriel d'Airbus Helicopters situé à Fort Érié, en Ontario, au Canada. Ils sont personnalisés au moyen de plusieurs certificats de type supplémentaire développés au Canada, notamment des modifications à la suite avionique et aux systèmes de communication, ainsi que des adaptations particulières du poste de pilotage. Les livraisons des autres appareils destinés au programme FPNA se poursuivront jusqu'en 2028.

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SOURCE Airbus

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