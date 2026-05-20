MIRABEL, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Airbus a inauguré le Tech Hub d'Airbus au Canada, une plateforme destinée à catalyser les avancées en matière de recherche et d'innovation dans le domaine des technologies aérospatiales en collaboration avec l'écosystème local.

Tech Hub d’Airbus au Canada. © Airbus SAS 2026 (Groupe CNW/Airbus)

Situé à Mirabel, le Tech Hub canadien viendra compléter le réseau existant d'installations similaires en Corée du Sud, au Japon, à Singapour et aux Pays-Bas. Ce réseau mondial vise à favoriser la collaboration entre les leaders du secteur, les universités et les instituts de recherche, ainsi que les pouvoirs publics et les entreprises émergentes, afin de créer des communautés solides qui repoussent les limites de la technologie aérospatiale et préparent l'avenir de ce secteur. Le Tech Hub d'Airbus au Canada se concentrera sur trois piliers technologiques fondamentaux destinés à renforcer l'A220 et les futures générations d'avions, et permettra d'atteindre des objectifs stratégiques plus larges :

Le développement de matériaux durables , notamment les matériaux composites, la circularité (notamment les processus de recyclage du titane) et les revêtements conducteurs avancés ;

, notamment les matériaux composites, la circularité (notamment les processus de recyclage du titane) et les revêtements conducteurs avancés ; L'exploration des technologies de décarbonisation : les domaines clés comprennent les batteries de nouvelle génération, le roulage électrique, les piles à combustible et les systèmes à H 2 , l'aérodynamique et la validation des carburants aériens durables (CAD) pour l'A220 ;

: les domaines clés comprennent les batteries de nouvelle génération, le roulage électrique, les piles à combustible et les systèmes à H l'aérodynamique et la validation des carburants aériens durables (CAD) pour l'A220 ; La fabrication et les opérations, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle et de la robotique industrielle pour augmenter la production de l'A220, et l'utilisation du jumeau numérique.

De plus, le Tech Hub tirera parti du leadership du Canada en matière d'IA et d'informatique quantique en tant que capacités transversales pour optimiser tous les aspects, des simulations de R&T aux opérations de vol.

« Le lancement du Tech Hub d'Airbus au Canada est plus qu'une simple expansion ; il s'agit d'une convergence stratégique entre la vision technologique d'Airbus et l'expertise aérospatiale de premier rang du Canada », a déclaré Rémi Maillard, vice-président exécutif de l'ingénierie de la division avions commerciaux chez Airbus et responsable de la technologie chez Airbus. « En ancrant nos activités de recherche dans cet écosystème intégré, où les avancées en IA vont de pair avec un engagement fort en faveur de la décarbonisation, nous construisons activement l'avenir de l'aviation. Avec nos partenaires canadiens, nous convertirons des technologies d'avant-garde en une réalité industrielle pour une industrie aéronautique durable et performante. »

Ce Tech Hub sert de plaque tournante pour Airbus au Canada, créant des synergies entre les divisions Avions commerciaux, Hélicoptères, Défense et Espace, Airbus Atlantique et Skywise.

En s'appuyant sur l'expertise d'institutions universitaires de premier plan telles que l'Université McGill et l'Université de Waterloo, ainsi que sur l'expertise d'accélérateurs d'innovation comme Centech, le Tech Hub stimulera la recherche et la technologie canadienne à fort impact.

Soutenu par des acteurs clés de l'écosystème, comme le MEIE (ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie), le CRIAQ (Consortium pour la recherche et l'innovation en aérospatiale au Québec) et ADM (Aéroports de Montréal), ce pôle technologique permettra non seulement de repousser les frontières techniques, mais aussi de cultiver un vivier de talents hautement qualifiés. Grâce à des programmes de doctorat et de maîtrise spécialisés, Airbus investit pour garantir une main-d'œuvre prête pour l'avenir, capable de soutenir le leadership industriel et numérique d'Airbus au Canada.

Outre un nouveau centre d'innovation et de prototypage d'Airbus, plusieurs projets ont déjà été sélectionnés pour être lancés dans les semaines à venir, tels que CiDAD (Promouvoir la circularité lors du démantèlement des avions) et TiRex (Recyclabilité du titane pour la nouvelle génération de procédés de fabrication), tous deux soutenus par le MEIE dans le cadre d'un programme du CRIAQ.

Les acteurs de l'écosystème aérospatial canadien, notamment les leaders du secteur et les entreprises technologiques émergentes, sont invités à participer aux projets du Tech Hub d'Airbus afin de contribuer à l'avènement d'un secteur aérospatial durable pour un monde sûr et uni. Pour découvrir comment Airbus collabore avec ses partenaires pour accélérer le développement de nouvelles technologies, veuillez consulter : airbus.com/en/innovation .

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Tech Hub d'Airbus au Canada. © Airbus SAS 2026

SOURCE Airbus

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