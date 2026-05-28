OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Airbus a signé des accords de coopération distincts avec CAE Inc., L3Harris Technologies et Pratt & Whitney Canada de RTX afin de soutenir les futures possibilités dans le secteur de la défense au Canada et la collaboration industrielle. Signés à l'occasion du salon CANSEC, ces accords définissent des cadres de collaboration distincts pour explorer de nouvelles possibilités dans des domaines de capacité stratégiques.

Airbus signe des accords avec les leaders du secteur CAE Inc., L3Harris Technologies et Pratt & Whitney Canada de RTX – © AIRBUS – 2026 (Groupe CNW/Airbus)

Ce partenariat avec trois grandes entreprises du secteur aérospatial réunit l'expertise canadienne en propulsion, en reconnaissance et en simulation afin de fournir des solutions pour les aéronefs à voilure tournante adaptées à l'évolution des besoins du Canada en matière de défense. CAE est un chef de file en matière de soutien aux missions et aux opérations, offrant des solutions de formation et de simulation à des clients des secteurs de la défense et de la sécurité partout dans le monde. L3Harris Technologies propose des systèmes de capteurs électro-optiques et infrarouges de la série WESCAM MXMC dotés de capacités d'imagerie de pointe. Pratt & Whitney Canada est un chef de file mondial dans la conception, la fabrication, la fourniture et l'entretien de moteurs d'hélicoptères, y compris ceux du H175 et du H175M, appuyé par un réseau de service mondial de premier ordre.

« CAE s'appuie sur des technologies de pointe, une expertise en formation avancée et en soutien aux missions, ainsi qu'une connaissance approfondie de ses clients pour développer des solutions qui apportent une réelle valeur ajoutée aux acteurs des secteurs de la défense et de la sécurité au Canada et dans le monde entier », a déclaré France Hébert, vice-présidente et directrice générale de CAE Défense et Sécurité, Canada et International. « Nos compétences en immersion numérique et en fabrication par simulation constituent la base de solutions de formation innovantes et rentables, adaptées à l'évolution des besoins des exploitants d'hélicoptères. »

« Cet accord représente une occasion importante de renforcer la position du Canada comme chef de file dans les technologies de pointe et les solutions d'intégration », a déclaré Donald Cummings, directeur général, WESCAM, L3Harris Technologies. « Grâce à la série MX de WESCAM, L3Harris est fier de contribuer aux objectifs de défense du Canada tout en investissant dans le développement du tissu industriel du pays. Nous demeurons résolument engagés à fournir des solutions d'imagerie innovantes et éprouvées sur le terrain, qui contribuent à la réussite des missions de nos partenaires et de nos utilisateurs finaux. »

« Ce protocole d'entente reflète la relation de longue date entre Pratt & Whitney Canada et Airbus Helicopters, ainsi que notre intérêt commun pour l'évolution des capacités des aéronefs à voilure tournante », a affirmé Scott McElvaine, vice-président, ventes, marketing et développement des affaires, Pratt & Whitney Canada. « Ensemble, nous explorons des possibilités qui renforcent l'industrie aérospatiale canadienne grâce à l'innovation, aux technologies de pointe et aux capacités industrielles à long terme, tout en soutenant les efforts visant à renforcer les capacités nationales et à co-développer des systèmes avancés. »

« Des alliances solides et efficaces sont indispensables pour bâtir une capacité de défense souveraine et durable », a déclaré Dwayne Charette, président d'Airbus Helicopters au Canada. « Ces accords témoignent d'un engagement commun à répondre aux futurs besoins opérationnels du Canada tout en renforçant son écosystème aérospatial et de défense. Nous sommes fiers de collaborer avec des chefs de file canadiens reconnus dans leur domaine, alors que nous poursuivons le renforcement de nos capacités et de notre résilience à long terme, ici même au pays. »

Grâce à ces nouveaux accords, Airbus réaffirme son engagement à long terme envers le Canada et consolide son rôle dans la préparation des missions futures, la collaboration industrielle et le déploiement des capacités là où elles sont les plus nécessaires.

Au Canada depuis plus de 40 ans, Airbus Helicopters accompagne des clients des secteurs civil et de la défense dans un large éventail de missions, notamment les services médicaux d'urgence, les forces de l'ordre, la recherche et le sauvetage, les services publics et les opérations de défense. Misant sur une solide présence industrielle et une relation de proximité avec ses clients, Airbus s'engage à soutenir les exploitants canadiens et à accroître ses investissements dans l'écosystème aérospatial et de défense du pays.

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SOURCE Airbus

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