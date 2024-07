Le MEM inaugure MONTRÉAL, une nouvelle expérience muséale interactive citoyenne au cœur du Quartier des spectacles

MONTRÉAL, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Le MEM - Centre des mémoires montréalaises inaugure, mardi, son exposition permanente MONTRÉAL, qui invite à découvrir l'histoire de la ville sous un nouveau jour. Véritable parcours interactif, l'exposition propose un regard croisé et inclusif sur les différentes identités qui composent Montréal, d'hier à aujourd'hui. Le musée présente une centaine de témoignages de citoyennes et de citoyens, des objets issus du quotidien, des photos, des documents audiovisuels d'archives et des animations numériques percutantes afin que toutes et tous puissent répondre à leur manière à la question : Montréal, c'est quoi, c'est qui ?

À la rencontre des Montréalaises et des Montréalais

Il y a autant de Montréal que d'individus qui y vivent ou y ont vécu. Depuis ses débuts, Montréal rassemble des personnes aux multiples parcours. L'exposition MONTRÉAL propose d'aller à la rencontre de la population afin de découvrir ce qui la distingue et l'unit, et de trouver ce qui forge l'identité si particulière de Montréal. Présentant une centaine de témoignages oraux et vidéos, des objets et des images emblématiques, l'exposition met en scène de façon dynamique et touchante les histoires singulières de Montréalaises et de Montréalais de divers horizons. Allant de l'individuel au collectif, de l'histoire officielle à sa trame cachée, le parcours muséal met en lumière la diversité des expériences citoyennes vécues au fil de l'histoire et pose un regard lucide sur notre mémoire collective. Il révèle différentes manières d'habiter la ville, la place occupée par Montréal dans le monde, ainsi que le regard des Montréalaises et des Montréalais sur leur ville.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous inaugurons aujourd'hui la nouvelle exposition permanente du MEM - Centre des mémoires montréalaises, qui brosse un portrait inclusif de Montréal réalisé par et pour ses citoyennes et ses citoyens. J'invite chaleureusement la population à explorer ces nouveaux espaces, à découvrir des objets et des images qui nous ressemblent et nous rassemblent. Je félicite toutes les équipes qui ont mis en œuvre l'exposition MONTRÉAL, fruit de réflexions rigoureuses et d'un profond désir de partager la beauté et la singularité des gens de notre ville, ravivant notre sentiment d'appartenance à cette métropole juste, inclusive et durable », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

Une approche citoyenne inclusive, une signature muséale interactive

Avec l'exposition permanente MONTRÉAL, le MEM réalise ses promesses et place les voix citoyennes au cœur de l'expérience muséale. Fruit de la collaboration d'une dizaine de groupes citoyens et scientifiques, le parcours de l'exposition permet aux visiteurs de se réapproprier l'histoire de la ville. Une muséographie interactive contemporaine anime les espaces et l'installation numérique donne vie à l'histoire en animant des milliers de photos et de vidéo d'archives d'une façon magistrale. Les visiteurs sont également invités à enrichir l'exposition en témoignant de leur propre vision de Montréal. Enfin, des programmes scolaires sont mis en place pour accueillir les élèves du primaire et du secondaire.

