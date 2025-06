La Ville de Montréal, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, soutient 82 projets culturels dans les quartiers grâce à un investissement de plus de 2,4 M$

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer l'octroi d'un soutien financier totalisant 2 430 254 $ à 82 organismes culturels et communautaires, dans le cadre du programme Participation culturelle dans les quartiers. Ce programme, lancé à l'automne 2024, est rendu possible grâce à un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, en vertu de l'Entente de développement culturel de Montréal.

Ce financement permet la réalisation de projets variés en médiation culturelle, loisir culturel et pratique artistique amateur, mise en valeur des patrimoines montréalais et créativité numérique. Ces initiatives visent à favoriser l'accès à la culture, à renforcer le tissu social et à contribuer à la vitalité des milieux de vie, dans une perspective d'inclusion, de durabilité et de participation citoyenne.

Le programme Participation culturelle dans les quartiers a été conçu pour simplifier les démarches des organismes et accroître l'impact des projets sur le territoire. Il comprend notamment : une diversité d'échelles de financement pour répondre à la variété des initiatives, un processus d'évaluation révisé pour plus d'équité et un accompagnement renforcé.

Ce programme s'inscrit dans la volonté de la Ville de Montréal de faire de la culture un levier de développement local, d'inclusion sociale et de qualité de vie pour l'ensemble de la population.

Voici la liste des 82 organismes dont les projets sont retenus dans le cadre du programme :

Les petites productions (12056194 Canada Association)

7 à NOUS

Les Arts aux marges

aux marges Association des cinémas parallèles

Association québécoise des personnes aphasiques

Bouge de là Inc.

BW Musique

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est Inc.

Casteliers

Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoit

Centre culturel vietnamien du Canada

Centre de Développement Communautaire Autochtone à Montréal

Centre de la famille haïtienne et interculturel de Rivière-des-Prairies

Centre de production et d'Exposition Eastern Bloc

Centre d'initiatives pour le développement communautaire l'Unité

Centre vietnamien de ressources communautaires

Ciné-Quartier

Circuit-Est

Cirque Hors Piste

Collectif d'animation urbaine L'Autre Montréal

Collectif Points communs

Collectif super boat people

Corporation du Cinéma Station Vu

DC - Art indisciplinaire

Face de Râ

Festival des arts de ruelle

Festival international de la littérature (FIL)

Festival interculturel du conte de Montréal

Fondation Guido Molinari

Fondation Héritage Montréal

Fondation JIA

Foyer du Monde

Groupe Intervention Vidéo (GIV)

À Deux Mains Inc.

Histoire Engagée

Jamais Lu

La Bande Musicale (maison des arts participatifs)

Local des jeunes La Piaule

La P'tite Maison de Saint-Pierre

La puce à l'oreille Media Jeunesse

LA SERRE - arts vivants

L'Accès-Cible Jeunesse Rosemont

Le Choeur Ambiance Inc.

Le PAS de la rue

Les concerts Lachine Inc

Les Filles électriques

Les Habitations du Réseau de l'Académie

Les Productions des pieds et des mains

Les Productions Qu'en dit Raton ?

Les Rugissants

Lilith & Cie

Loisirs Sophie Barat

Organisme Ballroom pour la Communauté

Maison des jeunes du Plateau Inc.

Maison MONA

Maison Saint-Gabriel

Missions Exeko

Musée des Maîtres et artisans

Oktoécho

Oxy-jeunes Inc.

PAAL Partageons le monde

Perspective communautaire en santé mentale (W.I)

Petits bonheurs Diffusion culturelle

PPS Danse Inc.

Événements Prima Danse

Projet Litote

Réseaux des arts médiatiques (festival Akousma)

Service des loisirs St-Fabien

SINGA Québec

Société d'histoire et de généralogie de Verdun

Société pour la promotion de la danse traditionnelle du Québec

Synthèse Additive

Temps publics

Théâtre À l'Envers

Théâtre Aux Écuries

Théâtre de la Pire Espèce

Théâtre du Portage

Théâtre du Renard

Toujours Ensemble Inc.

Vilavi Québec

Vivre Saint-Michel en santé

en santé Westhaven Elmhurst Community Recreation Association

Grâce à leur expertise respective, ces organismes bénéficiaires contribuent à faire rayonner la culture dans tous les quartiers de la métropole, en rejoignant une diversité de publics et en soutenant des approches audacieuses et collaboratives.

« La culture nous permet de nous ancrer dans notre territoire et dans nos communautés et c'est pourquoi je me réjouis du résultat de cet appel au sein du nouveau programme Participation culturelle dans les quartiers. Les projets qui sont proposés viendront renforcer la vitalité culturelle de notre métropole et stimuler les échanges entre citoyens », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

« Je suis particulièrement fière de voir que ce nouveau programme a permis de soutenir 82 projets porteurs, ancrés dans les réalités des quartiers montréalais. Ces initiatives, souvent issues de collaborations locales, vont à la rencontre des citoyennes et des citoyens là où elles et ils vivent. Elles témoignent de la richesse et de la créativité du milieu culturel montréalais et contribuent à faire de la culture un moteur de lien social, d'inclusion et de vitalité urbaine », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour tous les détails, consultez la page du programme Participation culturelle dans les quartiers.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Philippe Massé, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 240-0263; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]