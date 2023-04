MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - Wealthica et Vezgo , les deux principaux agrégateurs de données financières et d'investissement, ont récemment annoncé leur intention d'unir leur collaboration pour créer une marque axée sur le B2B appelée Solutions d'affaires Wealthica . La coentreprise offre, l'agrégation de données via un API qui couvre à la fois les données financières traditionnelles et du Web3 , des tableaux de bord à 360 degrés en marque blanche, des informations sur les données de patrimoine et d'autres produits financiers intégrés.

Une caractéristique clé de ce partenariat est l'agrégation des données par un API, qui permet aux entreprises du secteur financier d'accéder et de gérer les données financières de leurs clients à partir de plus de 450 sources, offrant une vue globale de leur patrimoine et de leurs portefeuilles d'investissement.

Solutions d'affaires Wealthica offrira une solution de données financières unifiée, combinant les forces des deux entreprises. La fusion crée une plate-forme complète couvrant les capacités de données de patrimoine pour les actifs numériques et traditionnels.

"Nous sommes ravis d'annoncer que nous nous associons à Vezgo, ce qui permettra la création d'une plateforme d'agrégation financière de premier plan," a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica. « La combinaison des technologies de Wealthica et de Vezgo fournira à nos utilisateurs une solution complète et personnalisable, leur facilitant la récupération, la gestion et l'exploitation des données d'investissement.

Roberto Montesi, PDG de Vezgo, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat avec Wealthica et l'opportunité de diriger la division commerciale dans sa croissance future. "Nous sommes ravis de nous associer à Wealthica et d'offrir une gamme complète de produits qui répondent aux besoins changeants des entreprises du secteur financier," a-t-il déclaré. "Nos services intégrés conviennent parfaitement aux institutions financières à la recherche d'un fournisseur unique pour tous leurs besoins d'agrégation de données financières, aujourd'hui et dans le futur."

De plus, Montesi a ajouté : « Je suis impatient de profiter de l'expertise et des ressources de Vezgo et de Wealthica pour fournir des solutions innovantes qui répondent aux défis complexes auxquels sont confrontés nos clients dans le domaine financier qui évolue rapidement.

Ce changement est effectif dès maintenant et les utilisateurs des deux plates-formes continueront de profiter des mêmes services avec d'autres améliorations.

À propos de Wealthica :

Technologie Financière Wealthica inc. est une société privée fournissant aux investisseurs et aux conseillers financiers une vue complète de leurs données financières. Grâce à l'application de tableau de bord Wealthica et à l'API Vezgo, Wealthica sert plus de 65 000 utilisateurs et regroupe plus de 25 milliards de dollars d'actifs, y compris des crypto-monnaies, des actions et des obligations, de l'immobilier et plus encore. Wealthica prend en charge plus de 250 institutions financières et de nombreuses institutions de crypto-monnaies.

À propos de Vezgo :

Vezgo fournit un ensemble complet d' API et de solutions de crypto-données pour permettre aux Fintechs du Web2 et aux institutions financières, dans le domaine des impôts, de l'assurance, de la gestion de patrimoine et de la conformité, de combler le fossé avec le Web3. En utilisant Vezgo, les développeurs peuvent rapidement accéder à toutes les positions d'investissement crypto, aux soldes, aux tokens et à l'historique des transactions de leurs utilisateurs à partir d'une seule API de crypto-données. Vezgo consolide les données de plus de 250 échanges de crypto-monnaies, portefeuilles et blockchains.

