Un nouvel aménagement végétalisé pour les jardins du Musée

MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) dévoilait aujourd'hui le réaménagement de ses espaces extérieurs. Entièrement repensés par le MBAM et le Jardin botanique, l'un des cinq musées d'Espace pour la vie, grâce à un don transformationnel de généreux mécènes montréalais, ces jardins comprennent plus de 8 000 végétaux qui contribuent à la biodiversité et à la pollinisation en milieu urbain. Jouxtant les cinq pavillons de la cité muséale, le nouvel aménagement conçu par NIPPAYSAGE met de plus en relief le remarquable ensemble d'œuvres d'art public du Musée, qui compte une vingtaine de sculptures d'artistes de renom.

Déployé sur des portions de la rue Bishop, de l'avenue du Musée et de la rue Sherbrooke Ouest, le nouveau concept paysager rehausse l'attrait d'un secteur historique animé qui abrite l'Université Concordia, de nombreux commerces, ainsi que plusieurs résidences privées. Avec leur végétation abondante, ces espaces extérieurs deviennent une scène artistique, un lieu de détente et de festivités encore plus accueillant pour les citoyennes et citoyens de Montréal et les personnes en visite dans la métropole.

Une végétation au service de la biodiversité

Les parterres qui bordent le Musée, ainsi que des saillies de trottoirs de l'arrondissement de Ville-Marie, sont désormais peuplés de plus de 8 000 végétaux adaptés au climat local : 72 arbustes, 8 plantes grimpantes, 6 308 vivaces et 2 093 plantes bulbeuses, dont les floraisons s'échelonneront au fil des saisons dès le printemps prochain. Cette flore diversifiée, comprenant plus de 45 espèces indigènes, favorise la présence en milieu urbain de pollinisateurs tels que les abeilles, les ichneumons et les halictes verts. L'ajout de trois arbres - viorne lentago, amélanchier arborescent et cornouiller à feuilles alternes - permet par ailleurs de renforcer la canopée.

Du sud au nord, l'aménagement évolue progressivement d'espèces caractéristiques des jardins horticoles du Mille carré doré, tulipes, échinacées pourpres et hydrangées, entre autres, vers une sélection d'espèces typiques de l'écosystème forestier du Mont-Royal : onoclées sensibles, tiarelles cordifoliées et sceaux-de-Salomon pubescents. Au total, plus de 240 m2 de terrains gazonnés et 62 m2 de surface minérale ont été transformés en lit de plantation diversifié, permettant d'accroître la biomasse et la qualité des habitats pour la biodiversité.

Le MBAM aspire à améliorer la qualité de vie de la population tout en minimisant son empreinte écologique, conformément avec l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies. Certifié Mon jardin Espace pour la vie, ce projet de réaménagement écoresponsable figure parmi les initiatives phares du plan de développement durable du Musée. Il intègre par ailleurs un mobilier évolutif, le réemploi de matériaux démantelés, de même que la protection et la mise en valeur d'arbres existants.

Un projet rendu possible en partie grâce au soutien de Jess et de Mark Pathy

Une part essentielle de ce grand projet a pu être réalisée grâce à un don transformationnel de 1,2 M$ des mécènes Jess et Mark Pathy dans le cadre de la campagne majeure de financement 2023-2028 intitulée Le Musée transforme les vies. Très engagée à soutenir la mission du MBAM, Jess Pathy siège au conseil d'administration de l'institution. L'importante contribution des Pathy a servi de levier à la concrétisation de ce projet, et en assurera la pérennité. Près de la moitié de ce don servira à l'entretien et à la valorisation des jardins pour les années à venir, notamment par le maintien d'une programmation d'activités de haut calibre favorisant la mobilisation urbaine sur l'avenue du Musée.

« Oasis en plein centre-ville, ces espaces verts réaménagés en collaboration avec Espace pour la vie profiteront à l'ensemble de la communauté montréalaise. Arborés et agrémentés d'une abondance de végétaux, ces jardins transforment l'environnement urbain en un havre d'art et de verdure. Nous sommes redevables envers Jess et Mark Pathy, qui nous permettent de réaffirmer, par leur élan visionnaire, le rôle du Musée comme lieu de vie au cœur de la cité », explique Stéphane Aquin, directeur général du MBAM.

« Cette initiative combine les forces du MBAM et d'Espace pour la vie, créant un projet d'art et de nature bénéfique tant pour les visiteurs et les visiteuses que pour la biodiversité. Il est important de souligner l'engagement du Musée, qui, par ses démarches, invite chacun et chacune à poser des gestes concrets pour préserver cette nature qui nous entoure et qui nous fait tant de bien », affirme Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie.

« D'entrée de jeu, je tiens à féliciter les équipes du Musée des beaux-arts de Montréal et d'Espace pour la vie pour ce projet tout à fait en harmonie avec les principes de la Ville de Montréal. Par ce geste, le MBAM affirme son engagement envers la protection de la biodiversité dans un contexte muséal et urbain. J'espère sincèrement que ces jardins auront un effet domino ; qu'ils inciteront d'autres établissements et toute la communauté montréalaise à mettre les mains dans la terre, à jardiner, à planter… à créer une œuvre d'art collective verte, responsable et durable », a déclaré Valérie Plante, la mairesse de la Ville de Montréal.

« Le Musée et sa Fondation tiennent à exprimer leur profonde gratitude envers Jess et Mark Pathy pour ce don d'exception réalisé dans le cadre de la campagne majeure de financement 2023-2028. Ce geste d'une grande générosité aura des retombées positives pour les résidents et résidentes de l'arrondissement de Ville-Marie ainsi que pour tous les publics du MBAM. Des mécènes engagés ont soutenu l'initiative des jardins il y a trente ans. Aujourd'hui, les Pathy prennent le relais, avec d'autres bienfaiteurs, perpétuant ainsi une tradition philanthropique essentielle à l'épanouissement de notre institution », souligne Jo-Anne Duchesne, directrice générale de la Fondation du MBAM.

Le Jardin de sculptures du MBAM

Figurant parmi les plus importants ensembles d'art public à Montréal, le Jardin de sculptures Fondation Famille Godin et Max et Iris Stern intègre 23 œuvres d'artistes comme David Altmejd, Valérie Blass, Jim Dine, Joe Fafard, Elisabeth Frink, Antony Gormley, Henry Moore, Jaume Plensa et Jean Paul Riopelle, sans oublier une récente acquisition de la plasticienne canadienne Angela Bulloch.

Un bouquet d'activités sur l'avenue du Musée

Fermée à la circulation en période estivale et bordée par le Jardin de sculptures, l'avenue du Musée accueille de nombreuses activités gratuites durant la belle saison. Ne manquez pas les performances musicales de DVTR et DJ Raven (28 août, à 17 h), la projection du film Close de Lukas Dhont, dans le cadre du Cinéma du Musée en plein air (4 septembre, au crépuscule), et Insectoïdes, en collaboration avec le Festival Quartiers Danses (7 septembre, à 14 h).

Les espaces verts du MBAM ont été repensés en collaboration avec Espace pour la vie, et leur aménagement est une conception de NIPPAYSAGE. Ce projet de revitalisation a été rendu possible grâce à un don transformationnel de Jess et Mark Pathy.

Jess et Mark Pathy, et Fondation Famille Godin

Max et Iris Stern

Tourisme Montréal

Avec le soutien de l'arrondissement de Ville-Marie et de la Fondation Marc Bourgie

