Le MBA de HEC Montréal célèbre ses 50 ans !

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal souffle ses 50 bougies cette année. Les célébrations seront l'occasion de souligner l'apport important de ce programme à la prospérité d'une société ouverte et moderne, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

« Depuis 50 ans, le MBA de HEC Montréal forme des leaders dans leur domaine en leur offrant une vision intégrée et pratique de la gestion de même que des compétences reconnues à l'international. Cet anniversaire, qui se déroule sous le thème La maîtrise des affaires depuis 50 ans, nous permet de rallier nos diplômés MBA, la grande communauté de HEC Montréal et le milieu des affaires du Québec autour du rôle constructif que joue notre programme », indique Louis Hébert, directeur du programme de MBA de HEC Montréal.

Jusqu'à maintenant, quelque 8 600 diplômés provenant du Canada et d'ailleurs, dont le premier ministre du Québec François Legault, l'ex-première ministre du Québec Pauline Marois, le président du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, Yannis Mallat, PDG d'Ubisoft et l'animatrice Isabelle Maréchal ont mis en pratique leurs apprentissages pour se démarquer dans leur domaine ou accéder à un poste de direction.

« Depuis sa création, le MBA de HEC Montréal permet à des professionnels talentueux du Québec et maintenant de partout dans le monde d'acquérir le savoir et les habiletés grâce auxquels ils peuvent propulser leur carrière là où leurs rêves et leur ambition les mènent, en plus de jouer un rôle clé au sein de leur communauté », mentionne le directeur de HEC Montréal, Federico Pasin.

Des festivités mobilisatrices

La programmation du 50e comprend divers événements à l'intention des diplômés, de la grande communauté de HEC Montréal et du milieu des affaires. Ainsi, une soirée festive permettra de souligner le chemin parcouru et les projets d'avenir alors qu'une journée « Retour à l'école » sera proposée aux diplômés afin qu'ils puissent mettre à jour leurs connaissances.

De plus, des ambassadeurs, tous diplômés du MBA de HEC Montréal, s'impliqueront activement dans les célébrations du 50e en participant à différentes activités qui se tiendront cet automne. Il s'agit de Kathy Baig, présidente, Ordre des Ingénieurs du Québec (MBA 2014); Amir Karim, président et directeur général, Polykar inc. (MBA, 1992); Marianne Plamondon, associée, Langlois avocats (MBA 2010); Eric Prud'Homme, responsable mondial des communications externes et des relations publiques, Bombardier Transport (MBA 2006); Kathleen St-Pierre, associée, Capital humain, Deloitte (MBA 2003); Michael Vineberg, président, Portage conseil inc. (MBA 2003).

Un peu d'histoire

Instauré en 1969, le programme est offert en français depuis 50 ans et depuis déjà 20 ans en anglais à environ 160 étudiants chaque année. Il attire des candidats d'une vingtaine de pays de tous les continents.

Figurant régulièrement dans les classements les plus prestigieux au Canada et dans le monde, le MBA de HEC Montréal se distingue par la qualité et la pertinence des apprentissages proposés, la réputation de l'établissement et son approche pédagogique innovante reconnue par les trois prestigieux agréments AMBA, AACSB International et EQUIS.

À propos de HEC Montréal

École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal accueille 14 000 étudiants et forme chaque année plus de 7 000 cadres et dirigeants. Détentrice de plusieurs agréments, l'École offre plus de 100 programmes d'études de tous les cycles universitaires. Elle compte parmi les écoles de gestion les plus actives en recherche au Canada grâce à 23 unités de recherche et de transfert et 31 chaires de recherche, dont 7 chaires de recherche du Canada et 1 chaire industrielle. Forte de ses 293 professeurs et membres de son corps professoral, HEC Montréal offre un enseignement multilingue et attire des étudiants de 156 pays. Depuis sa fondation en 1907, HEC Montréal a formé plus de 91 000 diplômés dans tous les domaines de la gestion.

