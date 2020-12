Reconnue pour sa répartition du poids 50/50, le MX-5 est un véhicule parfaitement équilibré que l'on peut conduire sur à peu près n'importe quelle route. Le MX-5 offre un rapport poids-puissance exceptionnel avec une structure légère, ne pesant que 1 066 kg. Le moteur Skyactiv-G de 2,0 litres produit 181 chevaux-vapeur à 7 000 tr/min et 151 lb-pi de couple à 4 000 tr/min, pour un agrément de conduite à n'importe quelle vitesse. Le groupe motopropulseur peut être configuré avec la boîte de vitesses manuelle à six rapports Skyactiv-MT ou la boîte de vitesses automatique à six rapports sans frais supplémentaires pour toutes les versions.

Le MX-5 GX est un véhicule routier magnifiquement conçu avec des composants légers qui contribuent à sa tenue de route et son comportement emblématiques, ainsi qu'à la sensation de conduite exaltante ressentie lorsqu'on saisit le volant. En 2021, le MX-5 GS est offert de série avec CarPlayMC d'Apple et Android AutoMC pour une intégration harmonieuse des téléphones intelligents. Les autres commodités de l'habitacle comprennent le système d'infodivertissement Mazda ConnectMC avec écran tactile couleur de sept pouces, le système audio AM/FM à six haut-parleurs, y compris les haut-parleurs intégrés à l'appui-tête du côté du conducteur, les commandes BluetoothMD d'appel mains libres et de jumelage audio, le volant inclinable et télescopique, la caméra de recul, un porte-gobelet amovible, un volant à trois rayons, un pommeau de levier de vitesses et une poignée du frein manuel gainés de cuir, le système de télédéverrouillage évolué de Mazda, une double entrée audio USB, le démarrage à bouton-poussoir et les essuie-glaces avant avec détecteur de pluie. Sa conception sportive épurée est assortie d'un toit souple en tissu noir, de roues en alliage métallique noir de 17 po, de deux pots d'échappement argent, de phares avant à DEL automatiques (marche/arrêt) avec auto nivellement et de feux arrière à DEL. Les caractéristiques de sécurité de série i-Activsense comprennent le système avancé de surveillance des angles morts avec dispositif d'alerte de trafic transversal arrière, le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système de commande des feux de route et le système d'avertissement de sortie de voie.

En s'appuyant sur les caractéristiques du MX-5 GS, les amateurs peuvent choisir la MX-5 GS-P qui met l'accent sur la dynamique de conduite et la tenue de route. Lorsqu'équipé de la transmission manuelle Skyactiv-MT, le MX-5 GS-P comprend un différentiel à glissement limité, des amortisseurs Bilstein, des renforts de support d'amortisseurs avant et une suspension calibrée sport.

La MX-5 GS-P accentue l'expérience de conduite grâce à un système audio à neuf haut-parleurs de BoseMD comprenant des haut-parleurs intégrés à l'appui-tête du côté passager, des rétroviseurs extérieurs chauffants, un pare-brise antibruit, des sièges chauffants en tissu noir bordés de surpiqûres grises et des feux de position diurnes à DEL.

Pour les modèles MX-5 GS-P avec transmission manuelle uniquement, Mazda offre un ensemble sport qui permet d'ajouter encore un peu plus de plaisir au cabriolet agile. Cet ensemble digne de la piste comprend des freins avant BremboMD, des jantes forgées BBS de 17 pouces de couleur bronze foncé, des sièges sport chauffants Recaro et des étriers de frein arrière rouges.

Le MX-5 GT 2021 comprend tout l'équipement de la version GS-P avec plus de caractéristiques de luxe et de commodité. Le bleu cristal profond est une nouvelle option de peinture extérieure pour les modèles GS-P et GT, et le cuir Nappa blanc est une nouvelle option de couleur intérieure pour la version GT. Le nouveau service sans fil CarPlayMC d'Apple s'ajoute à des fonctionnalités telles que la radio satellite SiriusXMMD avec abonnement d'essai de trois mois, les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD avec abonnement gratuit de cinq ans, les sièges chauffants avec bordures en cuir et surpiqûres noires et grises, le système de navigation Mazda, le contrôle climatique automatique, le rétroviseur latéral du conducteur à atténuation automatique, le rétroviseur sans cadre à atténuation automatique avec système de télécommande HomeLinkMD, des jantes de 17 po en alliage métallique et des touches intérieures en argent brillant. Le système d'identification des panneaux de signalisation et le système d'éclairage avant adaptatif comptent parmi les dispositifs de sécurité supplémentaires dans cette version.

Toutes les versions sont offertes avec un toit souple, mais la configuration RF (décapotable carénée) est exclusive aux versions MX-5 GS-P et GT. Le toit de la MX-5 RF s'ouvre ou se ferme en 13 secondes, offrant à la fois l'aspect et la sensation d'un coupé sportif et d'un cabriolet emblématique.

Le modèle MX-5 GT à toit souple offre un toit en tissu gris facultatif avec certaines couleurs extérieures. Sur le MX-5 RF, le cuir Nappa blanc arctique est offert en option autonome avec certaines couleurs extérieures. Le Groupe exclusif ou le Groupe grand sport sont également offerts sur le MX-5 RF GT.

Le Groupe exclusif du modèle GT comprend un toit noir piano peint à la main (si la couleur extérieure est mica noir de jais, le toit noir piano est remplacé par un toit mica noir de jais) et des sièges en cuir Nappa rouge avec surpiqûres grises.

Avec le Groupe grand sport, les amateurs obtiendront le meilleur du Groupe sport du modèle GS-P combiné aux caractéristiques de première qualité du Groupe exclusif du modèle GT. Cette version suprême offre le toit noir piano peint à la main, le cuir Nappa rouge grenat, les roues forgées BBSMD de 17 po, les freins avant BremboMD et les étriers de frein arrière rouges.

Enfin, la gamme MX-5 2021 se termine par l'édition 100e anniversaire offerte en quantité limitée. Ce modèle unique, qui rend hommage aux débuts de Mazda en 1920, est offert exclusivement avec la peinture extérieure blanc neige nacré, conjuguée à la sellerie en cuir Nappa rouge grenat, et arbore des insignes commémoratifs spéciaux pour le 100e anniversaire. Le modèle à toit souple met la dernière touche avec un toit en tissu de couleur cerise noire

PDSF DU MX-5 2021 :



Transmission Toit souple RF MX-5 GS Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 33 200 $ - Boîte de vitesses automatique à 6 rapports 33 200 $ - MX-5 GS-P Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 37 200 $ 40 200 $ Boîte de vitesses automatique à 6 rapports 37 200 $ 40 200 $ MX-5 GT Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 40 300 $ 43 300 $ Boîte de vitesses automatique à 6 rapports 40 300 $ 43 300 $ MX-5 Édition 100e anniversaire Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 41 800 $ 44 800 $ Boîte de vitesses automatique à 6 rapports 41 800 $ 44 800 $

OPTIONS :



Offert sur les modèles : Toit souple RF Groupe sport (boîte de vitesses manuelle seulement) GS-P 4 400 $ 4 400 $ Groupe grand sport (boîte de vitesses manuelle seulement) GT - 3 600 $ Groupe exclusif GT - 900 $ Cuir Nappa rouge grenat GT 400 $ - Cuir Nappa blanc arctique GT 400 $ 400 $ Toit décapotable gris GT 400 $ -

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Blanc neige nacré 200 $ Gris polymétal métallisé 200 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905 787-7079, Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca