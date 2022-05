Dans cette série d'essais sur les VUS de taille moyenne, le Mazda CX-9 s'est démarqué comme étant l'un des trois seuls modèles à avoir obtenu la cote « Bon » à la mesure difficile des blessures au bassin du conducteur et l'un des deux seuls modèles à avoir obtenu la cote « Bon » dans chaque catégorie.

« Nos recherches nous ont amenés à réfléchir sérieusement à la structure de la carrosserie de nos véhicules, créant les conceptions robustes que nous avons sur la route aujourd'hui », a déclaré Jennifer Morrison, gestionnaire de la conformité, de la planification et du développement de la sécurité des véhicules à Mazda. « Nous sommes fiers d'offrir à nos consommateurs le plus haut niveau de protection en cas d'accident. »

Mazda est fière d'ajouter cette réalisation à sa liste de distinctions décernées par l'IIHS, comprenant d'ailleurs tous les véhicules Mazda mis à l'essai qui ont remporté le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS en 2022, le plus prestigieux en matière de sécurité. Les modèles de 2022 équipés d'une technologie en option de prévention des collisions frontales, tels que Mazda3, Mazda3 Sport et CX-30, ont tous obtenu la désignation de sécurité la plus élevée offerte par l'IIHS. Les CX-5 et CX-9 de 2022 reçoivent également le prix le plus prestigieux de l'Institut pour l'équipement standard.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

